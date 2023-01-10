https://sputnik-georgia.ru/20230110/voennyy-ekspert-drozdenko-kak-amerikantsy-mogut-razvyazat-yadernuyu-voynu-273790920.html

Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?

Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?

Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе 10.01.2023, Sputnik Грузия

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Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введет ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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