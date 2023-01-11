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"Динамо" Тбилиси проиграло мачт Лиги чемпионов по водному поло
"Динамо" Тбилиси проиграло мачт Лиги чемпионов по водному поло
Сербские спортсмены выиграли в напряженной борьбе с минимальной разницей – 11:10 11.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв— Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч пятого тура Лиги чемпионов по водному поло против сербской команды "Раднички". Несмотря на то, что оба клуба находятся на последних позициях турнирной таблицы, фаворитом считалась сербская команда. При этом динамовцы владели преимуществом всю первую четверть. Весь матч проходил с временным преимуществом и до свистка арбитра угадать команду-победительницу было невозможно. В итоге хозяева выиграли в напряженной борьбе с минимальной разницей – 11:10. Счет по четвертям: 2:3, 4:3, 3:1, 2:3. В предыдущем туре тбилисское "Динамо" также в гостях уступило хорватскому "Ядрану" – 21:7.Очередную встречу в Лиге чемпионов тбилисское "Динамо" проведет 24 января против "Ганновера". Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Динамо" Тбилиси проиграло мачт Лиги чемпионов по водному поло
10:56 11.01.2023 (обновлено: 11:22 11.01.2023)
Сербские спортсмены выиграли в напряженной борьбе с минимальной разницей – 11:10
ТБИЛИСИ, 11 янв— Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч пятого тура Лиги чемпионов по водному поло против сербской команды "Раднички".
Несмотря на то, что оба клуба находятся на последних позициях турнирной таблицы, фаворитом считалась сербская команда. При этом динамовцы владели преимуществом всю первую четверть.
Весь матч проходил с временным преимуществом и до свистка арбитра угадать команду-победительницу было невозможно. В итоге хозяева выиграли в напряженной борьбе с минимальной разницей – 11:10. Счет по четвертям: 2:3, 4:3, 3:1, 2:3.
В предыдущем туре тбилисское "Динамо" также в гостях уступило хорватскому "Ядрану" – 21:7.
Очередную встречу в Лиге чемпионов тбилисское "Динамо" проведет 24 января против "Ганновера". Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А.