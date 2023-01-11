https://sputnik-georgia.ru/20230111/geno-petriashvili-vyigral-chempionat-gruzii-po-borbe-273820806.html

Гено Петриашвили выиграл чемпионат Грузии по борьбе

Гено Петриашвили выиграл чемпионат Грузии по борьбе

В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0 11.01.2023, Sputnik Грузия

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гено петриашвили

шота партенадзе

борьба

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бронзовый призер Олимпиады в Токио, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, многократный чемпион Грузии Гено Петриашвили стал золотым призером национального первенства по вольной борьбе. Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлилось три дня. В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0. В последний день турнира определились победители еще в четырех весовых категориях. В весовой категории до 92 кг лучшим стал Мириан Майсурадзе (Они), в категории 79 кг – Владимир Гамкрелидзе (Амбролаури), 70 кг – Георгий Элбакидзе (Амбролаури), 61 кг – Шота Партенадзе (Аджария).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, шота партенадзе, борьба