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Гено Петриашвили выиграл чемпионат Грузии по борьбе
Гено Петриашвили выиграл чемпионат Грузии по борьбе
В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T07:32+0400
2023-01-11T07:32+0400
2023-01-11T09:13+0400
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новости
грузия
гено петриашвили
шота партенадзе
борьба
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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бронзовый призер Олимпиады в Токио, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, многократный чемпион Грузии Гено Петриашвили стал золотым призером национального первенства по вольной борьбе. Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлилось три дня. В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0. В последний день турнира определились победители еще в четырех весовых категориях. В весовой категории до 92 кг лучшим стал Мириан Майсурадзе (Они), в категории 79 кг – Владимир Гамкрелидзе (Амбролаури), 70 кг – Георгий Элбакидзе (Амбролаури), 61 кг – Шота Партенадзе (Аджария).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, шота партенадзе, борьба
Гено Петриашвили выиграл чемпионат Грузии по борьбе
07:32 11.01.2023 (обновлено: 09:13 11.01.2023)
В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0
ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бронзовый призер Олимпиады в Токио, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, многократный чемпион Грузии Гено Петриашвили стал золотым призером национального первенства по вольной борьбе.
Чемпионат Грузии среди борцов вольного стиля стартовал во Дворце спорта в Батуми 8 января. Первенство продлилось три дня.
В финале Петриашвили всухую победил Соломона Манашвили – 10:0.
В последний день турнира определились победители еще в четырех весовых категориях. В весовой категории до 92 кг лучшим стал Мириан Майсурадзе (Они), в категории 79 кг – Владимир Гамкрелидзе (Амбролаури), 70 кг – Георгий Элбакидзе (Амбролаури), 61 кг – Шота Партенадзе (Аджария).