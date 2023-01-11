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Госбюджет Грузии, Азербайджана и Армении на 2023 год

Госбюджет Грузии, Азербайджана и Армении на 2023 год

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько составляет государственный бюджет стран Южного Кавказа на 2023 год 11.01.2023, Sputnik Грузия

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2023-01-11T22:34+0400

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В Грузии, согласно принятому проекту госбюджета, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21,9 миллиарда лари. Поступления в бюджет Азербайджана в 2023 году ожидаются на уровне 30,77 млрд манатов ($18,1 млрд), расходы - 33,35 млрд манатов ($19,6 млрд). Дефицит госбюджета составит 2,58 млрд манатов ($1,5 млрд), или 2,4% от ВВП. 53% доходов госбюджета планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора. В Армении расходы госбюджета составят 2,59 трлн драмов ($6,54 млрд), а доходы – 2,3 трлн ($5,8 млрд). Дефицит составит 289 млрд драмов (по текущему курсу около $732 млн).Обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 января - 2,6941 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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