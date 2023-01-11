https://sputnik-georgia.ru/20230111/gruzinskiy-sumoist-mozhet-pokinut-turnir-v-tokio-iz-za-travmy-273831601.html

Грузинский сумоист может покинуть турнир в Токио из-за травмы

Грузинский сумоист может покинуть турнир в Токио из-за травмы

Судья засчитал сумоисту техническое поражение в поединке с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе получил травму руки во время сегодняшнего поединка на январском турнире в Токио и не смог продолжить бой. Хацу басе – первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов. Для этого ему необходимо одержать как минимум восемь побед. Судья засчитал сумоисту техническое поражение в поединке с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо. Таким образом, у Горгадзе равный баланс – два поражения и две победы. Пока неизвестно, удастся ли восстановиться Тотиносину к завтрашему бою. Лидирует в турнире молодой сэкивакэ Хосерю – четыре победы и ни одного поражения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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