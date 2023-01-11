https://sputnik-georgia.ru/20230111/istochniki-gormonov-schastya-i-ikh-polza-dlya-zdorovya-cheloveka-273841214.html

Источники гормонов счастья и их польза для здоровья человека

Источники гормонов счастья и их польза для здоровья человека

Какие гормоны отвечают за человеческое счастье и как можно их стимулировать? 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Главные гормоны, которые делают мир человека ярче, приятнее и поднимают настроение, – это серотонин, эндорфин, окситоцин и дофамин. Серотонин – важнейший гормон, который отвечает за полноценную работу не только центральной нервной системы, но и всего организма. Повысить уровень серотонина можно с помощью солнечного света, который помогает справиться с депрессией. Известно и доказано, что лучи солнца и открытое пространство помогают выделению гормонов счастья. Недостаток солнечных лучей же - напротив - негативно отражается не только на физическом состоянии человека, но и на его психологическом состоянии.Например, жители небольшого норвежского городка Рьюкана не видят солнце примерно шесть месяцев в году. Местечко расположено в глубокой долине между гор, куда не проникают солнечные лучи. Недостаток солнечного света настолько болезненно отражается на жителях городка, что люди решили прибегнуть к хитрому плану. На вершине горы они поставили сразу три огромных зеркала, которые меняют свое положение каждые 10 секунд, следуя за лучами солнца. Отраженный свет освещает примерно 600 квадратных метров, что полностью покрывает центральную площадь городка. Люди собираются на площади, чтобы получить свою дозу солнечных лучей и повысить настроение. Еще одним важным источником повышения серотонина в организме считается физическая активность. Исследования показали, что упражнения могут помочь человеку справиться с депрессией. Полезные кишечные бактерии и черный шоколад также играют важную роль в повышении этого гормона. Что касается гормона эндорфин, то его еще называют и болеутоляющим средством. Этот гормон может включить в организме режим самосохранения. В повышении этого гормона помогут банан, авокадо, миндаль, орехи, черный шоколад, упражнения, плавание, быстрая ходьба. Гормон эндорфин помогает сохранить хорошее и позитивное настроение. Еще один гормон счастья – это дофамин. В его выработке помогут шоколад, яблоко и полноценный сон. Этот гормон отвечает за такое состояние, как счастье, эйфория, мотивация, концентрация и так далее. В выработке этого гормона помогают больше белка в рационе и яблоки, полноценный сон, музыка. Окситоцин считается гормоном любви, поскольку он укрепляет эмоциональную связь не только между матерью и ребенком, но и пары. Окситоцин регулирует сокращение матки, выделение молока из молочной железы, а также определяет материнское поведение. Впоследствии ученые обнаружили, что у самок млекопитающих окситоцин влияет и на другие аспекты социального поведения. Дело в том, что окситоцин стимулирует лактацию и облегчает роды — не случайно с греческого "окситоцин" переводится как "быстрые роды". Уровень окситоцина повышается, когда человек чувствует, что его любят. Крепкое объятие снижает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кортизола. Эти факторы связаны со стрессом как у взрослых, так и у детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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