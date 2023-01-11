https://sputnik-georgia.ru/20230111/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-273821050.html
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2022 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T09:01+0400
2023-01-11T09:01+0400
2023-01-11T09:01+0400
грузия
новости
инфляция
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461921_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c4e52e55c52d1a854ca3a107db4a39a.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в декабре 2022 года составила 9,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 9,8%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461921_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7277883263f0f9caa49a1ee2bc5dd7a0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2022 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в декабре 2022 года составила 9,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 9,8%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
16,3
15,6
Алкоголь и табак
9,3
9,5
Одежда и обувь
-2,5
-0,4
Коммунальные услуги
15,8
14,4
Мебель
8,8
9,3
Здравоохранение
-3,6
-4,7
Транспорт
5,5
4,9
Связь
-0,3
-0,2
Развлечения и отдых
3,6
4,2
Образование
6,6
6,8
Гостиницы и рестораны
14,8
13,6
Другое
11,6
10,5