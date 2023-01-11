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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2022 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T09:01+0400
2023-01-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в декабре 2022 года составила 9,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 9,8%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

09:01 11.01.2023
© photo: Sputnik / StringerТорговый центр Tbilisi Mall
Торговый центр Tbilisi Mall - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2022 года оказался на 0,3 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в декабре 2022 года составила 9,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 9,8%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

16,3

15,6

Алкоголь и табак

9,3

9,5

Одежда и обувь

-2,5

-0,4

Коммунальные услуги

15,8

14,4

Мебель

8,8

9,3

Здравоохранение

-3,6

-4,7

Транспорт

5,5

4,9

Связь

-0,3

-0,2

Развлечения и отдых

3,6

4,2

Образование

6,6

6,8

Гостиницы и рестораны

14,8

13,6

Другое

11,6

10,5

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