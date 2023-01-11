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"Кракен" уже в Грузии: что нужно знать о новом штамме коронавируса?

"Кракен" уже в Грузии: что нужно знать о новом штамме коронавируса?

По словам Пхакадзе, симптомы "кракена" похожи на симптомы "омикрона" 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса "кракен" уже добрался до Грузии, и он отличается от других видов данной инфекции самой быстрой заразностью, заявил эксперт общественного здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе. Эксперты установили, что данный вариант COVID-19 на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса. Эксперт призвал жителей Грузии к осторожности и посоветовал вернуться к ношению масок, запастись жаропонижающими средствами и не заниматься самолечением. По словам Пхакадзе, новый вариант коронавируса набирает обороты в Китае. По прогнозам специалистов, там до конца зимы "кракеном" будут инфицированы более 800 миллионов человек. В день в Китае выявляют от 10 до 25 тысяч новых случаев, сообщил Пхакадзе. Эксперт выразил сожаление в связи с тем, что медсектор Грузии не готов к ожидаемой волне распространения нового варианта коронавируса и в стране нет модернизированных вакцин Pfizer и Moderna, которые доступны в Европе и США. По словам Пхакадзе, симптомы "кракена" похожи на симптомы "омикрона". Вирусологи называют его "двоюродным братом" "омикрона". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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