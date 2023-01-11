https://sputnik-georgia.ru/20230111/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-gruzii--poslednie-dannye-273825208.html

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии – последние данные

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии – последние данные

Ограничение введено из-за низкой температуры и метели 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T10:34+0400

2023-01-11T10:34+0400

2023-01-11T11:21+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265584560_0:102:1301:833_1920x0_80_0_0_ea10518a539993462f977bec905b9d29.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-52 км участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за низкой температуры и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Движение также свободно на всех остальных участках дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, департамент автомобильных дорог