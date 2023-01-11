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Непогода создала проблемы на дорогах Грузии – последние данные
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии – последние данные
Ограничение введено из-за низкой температуры и метели 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T10:34+0400
2023-01-11T10:34+0400
2023-01-11T11:21+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-52 км участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за низкой температуры и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Движение также свободно на всех остальных участках дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии – последние данные
10:34 11.01.2023 (обновлено: 11:21 11.01.2023)
Ограничение введено из-за низкой температуры и метели
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-52 км участке дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за низкой температуры и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
Движение также свободно на всех остальных участках дороги.