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Непогода в Имерети: проблемы во всех 12 районах региона
Непогода в Имерети: проблемы во всех 12 районах региона
Сильный ветер создал проблемы жителям регионов Западной Грузии 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T20:52+0400
2023-01-11T20:52+0400
2023-01-11T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Из-за сильного ветра в регионе Имерети (Западная Грузия) пострадали два человека, сообщил губернатор Звиад Шаламберидзе в эфире телеканала "Имеди".По его словам, непогода создала проблемы во всех 12 районах региона.По словам губернатора, ветер повредил высоковольтные линии электропередачи, что создало проблемы не только со снабжением региона электричеством, но и с водоснабжением. Все возникшие проблемы обещают решить до конца дня.Ранее сообщалось, что в центре Имерети, в Кутаиси, ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала "горячая линия": (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, имерети
Непогода в Имерети: проблемы во всех 12 районах региона
Сильный ветер создал проблемы жителям регионов Западной Грузии
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Из-за сильного ветра в регионе Имерети (Западная Грузия) пострадали два человека, сообщил губернатор Звиад Шаламберидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, непогода создала проблемы во всех 12 районах региона.
"Ветер снес крыши с 70 зданий, вырвал деревья, пострадали два человека. К счастью, их жизни ничего не угрожает", - сказал Шаламберидзе.
По словам губернатора, ветер повредил высоковольтные линии электропередачи, что создало проблемы не только со снабжением региона электричеством, но и с водоснабжением. Все возникшие проблемы обещают решить до конца дня.
Ранее сообщалось, что в центре Имерети, в Кутаиси, ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала "горячая линия": (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.