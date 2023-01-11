https://sputnik-georgia.ru/20230111/nepogoda-v-imereti-problemy-vo-vsekh-12-rayonakh-regiona-273848477.html

Непогода в Имерети: проблемы во всех 12 районах региона

Непогода в Имерети: проблемы во всех 12 районах региона

Сильный ветер создал проблемы жителям регионов Западной Грузии 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Из-за сильного ветра в регионе Имерети (Западная Грузия) пострадали два человека, сообщил губернатор Звиад Шаламберидзе в эфире телеканала "Имеди".По его словам, непогода создала проблемы во всех 12 районах региона.По словам губернатора, ветер повредил высоковольтные линии электропередачи, что создало проблемы не только со снабжением региона электричеством, но и с водоснабжением. Все возникшие проблемы обещают решить до конца дня.Ранее сообщалось, что в центре Имерети, в Кутаиси, ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала "горячая линия": (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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