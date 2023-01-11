https://sputnik-georgia.ru/20230111/obrezanie-gospodne-2023-smysl-prazdnika-v-pravoslavii-273853361.html

Обрезание Господне 2023: смысл праздника в православии

Обрезание Господне 2023: смысл праздника в православии

Обрезание Господне православные празднуют 14 января – праздник считается великим, но к двунадесятым не принадлежит 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T21:56+0400

2023-01-11T21:56+0400

2023-01-11T21:56+0400

справки

грузия

религия

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23452/44/234524439_0:618:1447:1431_1920x0_80_0_0_aef663f3eca81dc3d39b256cb494c164.jpg

В чем смысл праздника Обрезание Господне в православии, читайте в Sputnik Грузия. Смысл в православии Смысл праздника в православии в том, что полноценная жизнь для христианина начинается с крещения - в ветхозаветной Церкви обрезание было чем-то подобным. Спаситель пришел к людям, чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь, но, чтобы Ему поверили, было необходимо соблюсти Ветхий Закон. По толкованию отцов Церкви, Спаситель мира зачатый и рожденный без греха, имея чистую и святую плоть, в которой не было места никаким мирским похотям и страстям, подчинился не только обряду обрезания, но и всем предписаниям и постановлениям иудейского закона. Приняв обрезание, Христос причисленный к грешному человеческому роду, взял на Себя все людские грехи, чтобы избавить их от проклятия и смерти. Христос, принимая по Закону плотское обрезание, тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, ограничения своих греховных страстей, в том числе гордыни и эгоизма. В праздник Обрезания Господня церковь напоминает, что и Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Праздник Обрезания Господня напоминает и о том, что и сам Иисус, и первые апостолы были иудеями, строго соблюдающими еврейский закон. В Новом Завете обряд обрезания, который существовал как у евреев, так и многих других народов, уступил место таинству крещения. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , грузия, религия , религиозный праздник