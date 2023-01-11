https://sputnik-georgia.ru/20230111/obrezanie-gospodne-2023-smysl-prazdnika-v-pravoslavii-273853361.html
Обрезание Господне 2023: смысл праздника в православии
Обрезание Господне 2023: смысл праздника в православии
Обрезание Господне православные празднуют 14 января – праздник считается великим, но к двунадесятым не принадлежит 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T21:56+0400
2023-01-11T21:56+0400
2023-01-11T21:56+0400
справки
грузия
религия
религиозный праздник
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В чем смысл праздника Обрезание Господне в православии, читайте в Sputnik Грузия. Смысл в православии Смысл праздника в православии в том, что полноценная жизнь для христианина начинается с крещения - в ветхозаветной Церкви обрезание было чем-то подобным. Спаситель пришел к людям, чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь, но, чтобы Ему поверили, было необходимо соблюсти Ветхий Закон. По толкованию отцов Церкви, Спаситель мира зачатый и рожденный без греха, имея чистую и святую плоть, в которой не было места никаким мирским похотям и страстям, подчинился не только обряду обрезания, но и всем предписаниям и постановлениям иудейского закона. Приняв обрезание, Христос причисленный к грешному человеческому роду, взял на Себя все людские грехи, чтобы избавить их от проклятия и смерти. Христос, принимая по Закону плотское обрезание, тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, ограничения своих греховных страстей, в том числе гордыни и эгоизма. В праздник Обрезания Господня церковь напоминает, что и Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Праздник Обрезания Господня напоминает и о том, что и сам Иисус, и первые апостолы были иудеями, строго соблюдающими еврейский закон. В Новом Завете обряд обрезания, который существовал как у евреев, так и многих других народов, уступил место таинству крещения. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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справки , грузия, религия , религиозный праздник
справки , грузия, религия , религиозный праздник
Обрезание Господне 2023: смысл праздника в православии
Обрезание Господне православные празднуют 14 января – праздник считается великим, но к двунадесятым не принадлежит
В чем смысл праздника Обрезание Господне в православии, читайте в Sputnik Грузия.
Смысл в православии
Смысл праздника в православии в том, что полноценная жизнь для христианина начинается с крещения - в ветхозаветной Церкви обрезание было чем-то подобным.
Спаситель пришел к людям, чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь, но, чтобы Ему поверили, было необходимо соблюсти Ветхий Закон.
По толкованию отцов Церкви, Спаситель мира зачатый и рожденный без греха, имея чистую и святую плоть, в которой не было места никаким мирским похотям и страстям, подчинился не только обряду обрезания, но и всем предписаниям и постановлениям иудейского закона.
Приняв обрезание, Христос причисленный к грешному человеческому роду, взял на Себя все людские грехи, чтобы избавить их от проклятия и смерти.
Христос, принимая по Закону плотское обрезание, тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, ограничения своих греховных страстей, в том числе гордыни и эгоизма.
В праздник Обрезания Господня церковь напоминает, что и Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору.
Праздник Обрезания Господня напоминает и о том, что и сам Иисус, и первые апостолы были иудеями, строго соблюдающими еврейский закон.
В Новом Завете обряд обрезания, который существовал как у евреев, так и многих других народов, уступил место таинству крещения.
Материал подготовлен на основе открытых источников