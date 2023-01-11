https://sputnik-georgia.ru/20230111/oppozitsiya-anonsiruet-goryachuyu-vesnu-kak-gotovyatsya-partii-k-rabote-parlamenta-gruzii-273846650.html

Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии

Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии

Весенняя сессия парламента Грузии откроется 7 февраля и обещает быть очень насыщенной 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. В преддверии весенней сессии парламента часть оппозиционных партий готовится к акциям протеста, а правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузии" – к продолжению своей работы в законодательном органе. Весенняя сессия парламента откроется 7 февраля, и в первую очередь депутаты рассмотрят те законопроекты, которые Грузия должна принять для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Среди проектов закон "О деолигархизации" и поправки в Избирательный кодекс Грузии, также депутаты вновь попытаются утвердить Народного защитника страны. Некоторые представители оппозиционных партий планируют параллельно работе в парламенте организовать акции протеста. Он обвинил власти в невыполнении рекомендаций для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. А акции необходимы как раз для того, чтобы напомнить властям о запросе народа. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что часть оппозиции, в том числе "Стратегия Агмашенебели", ничего не делают для того, чтобы Грузия получила статус кандидата. Не видит пользы оппозиции и другой депутат "Грузинской мечты" Гия Цагареишвили. Над выполнением рекомендаций ЕС с правящей партией сотрудничают небольшие оппозиционные партии, представленные в парламенте. В том числе – "Граждане", "Гирчи" и "Республиканская партия". От сотрудничества с властью категорически отказывается партия "Единое национальное движение". На данный момент внутри партии идет уже открытая борьба между двумя лагерями, которая решит, останется ли вообще партия в парламенте или депутатов в грузинском парламенте к весенней сессии станет значительно меньше. В рамках весенней сессии помимо принятия законопроектов по выполнению рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС депутаты заслушают отчеты о проделанной работе от президента и правительства, а также подотчетных парламенту ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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