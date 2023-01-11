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Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии
Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии
Весенняя сессия парламента Грузии откроется 7 февраля и обещает быть очень насыщенной 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T18:35+0400
2023-01-11T18:35+0400
2023-01-11T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. В преддверии весенней сессии парламента часть оппозиционных партий готовится к акциям протеста, а правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузии" – к продолжению своей работы в законодательном органе. Весенняя сессия парламента откроется 7 февраля, и в первую очередь депутаты рассмотрят те законопроекты, которые Грузия должна принять для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Среди проектов закон "О деолигархизации" и поправки в Избирательный кодекс Грузии, также депутаты вновь попытаются утвердить Народного защитника страны. Некоторые представители оппозиционных партий планируют параллельно работе в парламенте организовать акции протеста. Он обвинил власти в невыполнении рекомендаций для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. А акции необходимы как раз для того, чтобы напомнить властям о запросе народа. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что часть оппозиции, в том числе "Стратегия Агмашенебели", ничего не делают для того, чтобы Грузия получила статус кандидата. Не видит пользы оппозиции и другой депутат "Грузинской мечты" Гия Цагареишвили. Над выполнением рекомендаций ЕС с правящей партией сотрудничают небольшие оппозиционные партии, представленные в парламенте. В том числе – "Граждане", "Гирчи" и "Республиканская партия". От сотрудничества с властью категорически отказывается партия "Единое национальное движение". На данный момент внутри партии идет уже открытая борьба между двумя лагерями, которая решит, останется ли вообще партия в парламенте или депутатов в грузинском парламенте к весенней сессии станет значительно меньше. В рамках весенней сессии помимо принятия законопроектов по выполнению рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС депутаты заслушают отчеты о проделанной работе от президента и правительства, а также подотчетных парламенту ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, тбилиси, грузинская мечта, новости
Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии
18:35 11.01.2023 (обновлено: 18:59 11.01.2023)
Весенняя сессия парламента Грузии откроется 7 февраля и обещает быть очень насыщенной
ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. В преддверии весенней сессии парламента часть оппозиционных партий готовится к акциям протеста, а правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузии" – к продолжению своей работы в законодательном органе.
Весенняя сессия парламента откроется 7 февраля, и в первую очередь депутаты рассмотрят те законопроекты, которые Грузия должна принять для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Среди проектов закон "О деолигархизации" и поправки в Избирательный кодекс Грузии, также депутаты вновь попытаются утвердить Народного защитника страны.
Некоторые представители оппозиционных партий планируют параллельно работе в парламенте организовать акции протеста.
"Стратегия Агмашенебели" будет активна по всем направлениям, и в работе парламента по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Но, мы считаем, что только работы в парламенте будет недостаточно и необходимы акции протеста", - сказал лидер партии Паата Манджгаладзе.
Он обвинил власти в невыполнении рекомендаций для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. А акции необходимы как раз для того, чтобы напомнить властям о запросе народа.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что часть оппозиции, в том числе "Стратегия Агмашенебели", ничего не делают для того, чтобы Грузия получила статус кандидата.
"Председатель парламента в прошлом году подвел итоги работы парламента, где участие "Единого национального движения" и аффилированных с ним партий было нулевым", - сказал депутат "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.
Не видит пользы оппозиции и другой депутат "Грузинской мечты" Гия Цагареишвили.
"Рекомендации начинаются со снижения деполяризации. Для этого нужны две стороны: оппозиция и власть. Но когда власти предпринимают шаги в этом направлении, с другой стороны идут угрозы и призывы к свержению власти", - сказал Цагареишвили.
Над выполнением рекомендаций ЕС с правящей партией сотрудничают небольшие оппозиционные партии, представленные в парламенте. В том числе – "Граждане", "Гирчи" и "Республиканская партия".
От сотрудничества с властью категорически отказывается партия "Единое национальное движение". На данный момент внутри партии идет уже открытая борьба между двумя лагерями, которая решит, останется ли вообще партия в парламенте или депутатов в грузинском парламенте к весенней сессии станет значительно меньше.
В рамках весенней сессии помимо принятия законопроектов по выполнению рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС депутаты заслушают отчеты о проделанной работе от президента и правительства, а также подотчетных парламенту ведомств.