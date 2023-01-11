https://sputnik-georgia.ru/20230111/peskov-oproverg-soobschenie-ob-ogranichenii-na-vyezd-muzhchin-iz-rossii-273837625.html

Песков опроверг сообщение об ограничении на выезд мужчин из России

Песков опроверг сообщение об ограничении на выезд мужчин из России

Украинские СМИ распространили информацию о том, что мужчинам якобы запретят покидать Россию с 9 января по приказу ФСБ 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T15:21+0400

2023-01-11T15:21+0400

2023-01-11T15:21+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение о якобы запрете на выезд из страны граждан, пригодных к военной службе, с 9 января, сообщает РИА Новости.Украинские СМИ, ссылаясь на управление разведки Минобороны страны, ранее написали, что Федеральная служба безопасности России якобы направила во все пограничные управления приказ по "обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".В начале недели, 9 января, Песков также опроверг сообщения анонимных Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в стране. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обострение ситуации вокруг украины 2022, дмитрий песков, украина, новости, россия, в мире, владимир путин