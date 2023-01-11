https://sputnik-georgia.ru/20230111/rossiya-gotova-k-peregovoram-s-ukrainoy---kreml-273853606.html

Россия готова к переговорам с Украиной - Кремль

Россия готова к переговорам с Украиной - Кремль

В Кремле отмечают, что достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T21:35+0400

2023-01-11T21:35+0400

2023-01-11T21:35+0400

дмитрий песков

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владимир путин

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, сообщает РИА Новости.На пресс-конференции Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, возможны ли переговоры между странами в нынешней ситуации или ситуация изменилась. Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом, отметил пресс-секретарь.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дмитрий песков, россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022