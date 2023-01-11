https://sputnik-georgia.ru/20230111/rossiya-gotova-k-peregovoram-s-ukrainoy---kreml-273853606.html
Россия готова к переговорам с Украиной - Кремль
Россия готова к переговорам с Украиной - Кремль
В Кремле отмечают, что достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T21:35+0400
2023-01-11T21:35+0400
2023-01-11T21:35+0400
дмитрий песков
россия
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владимир путин
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, сообщает РИА Новости.На пресс-конференции Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, возможны ли переговоры между странами в нынешней ситуации или ситуация изменилась. Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом, отметил пресс-секретарь.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дмитрий песков, россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
дмитрий песков, россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия готова к переговорам с Украиной - Кремль
В Кремле отмечают, что достижение целей мирным путем - более предпочтительный вариант
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, сообщает РИА Новости
.
На пресс-конференции Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, возможны ли переговоры между странами в нынешней ситуации или ситуация изменилась.
"Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность", - заявил Песков.
Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом, отметил пресс-секретарь.
"Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - добавил он.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
При этом Москва заявляет, что на этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие на десятки миллиардов долларов.