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https://sputnik-georgia.ru/20230111/rossiya-i-armeniya-vedut-peregovory-po-karabakhu---peskov-273845111.html
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков
Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков
В Кремле прокомментировали слова премьера Армении по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T17:28+0400
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дмитрий песков
армения
политика
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что между Россией и Арменией идут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщает РИА Новости.Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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дмитрий песков, армения, политика, никол пашинян, новости, оон
дмитрий песков, армения, политика, никол пашинян, новости, оон

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков

17:28 11.01.2023 (обновлено: 17:40 11.01.2023)
© photo: Sputnik / Grigory SisoevРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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В Кремле прокомментировали слова премьера Армении по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что между Россией и Арменией идут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщает РИА Новости.
"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты", - сказал Песков, комментируя слова премьер-министра Армении, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН.
Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.
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