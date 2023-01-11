https://sputnik-georgia.ru/20230111/rossiya-i-armeniya-vedut-peregovory-po-karabakhu---peskov-273845111.html

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков

Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков

В Кремле прокомментировали слова премьера Армении по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах 11.01.2023, Sputnik Грузия

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дмитрий песков

армения

политика

никол пашинян

новости

оон

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что между Россией и Арменией идут переговоры по Карабаху на различных уровнях, сообщает РИА Новости.Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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