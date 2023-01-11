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Снегопад в Грузии: в Тбилиси посыпано более тысячи тонн соли
Снегопад в Грузии: в Тбилиси посыпано более тысячи тонн соли
В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников мэрии и 30 единиц техники 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T14:21+0400
2023-01-11T14:21+0400
2023-01-11T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более тысячи тонн технической соли посыпано на дорогах грузинской столицы, где последние три дня идет снег, сообщает пресс-служба мэрии. По словам руководителя компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, на данном этапе в приоритете остается очистка центральных улиц и проспектов, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться. Что касается второстепенных улиц и переулков, то компания активно сотрудничает с патрульной полицией и транспортной компанией, и оперативно реагирует на вызовы жителей города. В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников и 30 единиц техники. Компания "Тбилсервис групп" обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на автомобиле, в случае отсутствия зимних шин. В случае возникновения проблем граждане должны позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
Снегопад в Грузии: в Тбилиси посыпано более тысячи тонн соли
14:21 11.01.2023 (обновлено: 14:48 11.01.2023)
В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников мэрии и 30 единиц техники
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более тысячи тонн технической соли посыпано на дорогах грузинской столицы, где последние три дня идет снег, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам руководителя компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, на данном этапе в приоритете остается очистка центральных улиц и проспектов, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться.
Что касается второстепенных улиц и переулков, то компания активно сотрудничает с патрульной полицией и транспортной компанией, и оперативно реагирует на вызовы жителей города.
В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников и 30 единиц техники.
Компания "Тбилсервис групп" обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на автомобиле, в случае отсутствия зимних шин. В случае возникновения проблем граждане должны позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22.