https://sputnik-georgia.ru/20230111/snegopad-v-gruzii-v-tbilisi-prodolzhayut-raschischat-dorogi-ot-snega-273836219.html

Снегопад в Грузии: в Тбилиси посыпано более тысячи тонн соли

Снегопад в Грузии: в Тбилиси посыпано более тысячи тонн соли

В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников мэрии и 30 единиц техники 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более тысячи тонн технической соли посыпано на дорогах грузинской столицы, где последние три дня идет снег, сообщает пресс-служба мэрии. По словам руководителя компании "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, на данном этапе в приоритете остается очистка центральных улиц и проспектов, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться. Что касается второстепенных улиц и переулков, то компания активно сотрудничает с патрульной полицией и транспортной компанией, и оперативно реагирует на вызовы жителей города. В очистительных работах участвуют около 200 сотрудников и 30 единиц техники. Компания "Тбилсервис групп" обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на автомобиле, в случае отсутствия зимних шин. В случае возникновения проблем граждане должны позвонить на горячую линию: 2 61 90 50 или 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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