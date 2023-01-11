https://sputnik-georgia.ru/20230111/sotrudnik-merii-poti-postradal-iz-za-silnogo-vetra-273845977.html
Сотрудник мэрии Поти пострадал из-за сильного ветра
Сотрудник мэрии Поти пострадал из-за сильного ветра
У сотрудника мэрии сломана рука и поврежден тазобедренный сустав 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T18:12+0400
2023-01-11T18:12+0400
2023-01-11T18:56+0400
поти
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273847001_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_27e8e093ba5570277875b26a36ea8405.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудник мэрии приморского города Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), где зафиксирован сильный ветер, получил травмы во время исполнения служебных обязанностей, сообщает телекомпания "Рустави-2". Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник мэрии делал фото местности, пострадавшей от непогоды. Известно, что у него сломана рука и поврежден тазобедренный сустав. Мужчина доставлен в местную клинику. В Западной Грузии сильный ветер. Стихия повалила деревья и столбы линий электропередачи, проблемы возникли и на дорогах, в некоторых местах ветер снес крыши жилых домов. Соответствующие службы ведут работы по устранению последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273847001_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_cc1a3d9e54c70a159c7b03465754be17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
поти, происшествия, грузия, новости
поти, происшествия, грузия, новости
Сотрудник мэрии Поти пострадал из-за сильного ветра
18:12 11.01.2023 (обновлено: 18:56 11.01.2023)
У сотрудника мэрии сломана рука и поврежден тазобедренный сустав
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудник мэрии приморского города Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), где зафиксирован сильный ветер, получил травмы во время исполнения служебных обязанностей, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник мэрии делал фото местности, пострадавшей от непогоды. Известно, что у него сломана рука и поврежден тазобедренный сустав. Мужчина доставлен в местную клинику.
В Западной Грузии сильный ветер. Стихия повалила деревья и столбы линий электропередачи, проблемы возникли и на дорогах, в некоторых местах ветер снес крыши жилых домов.
Соответствующие службы ведут работы по устранению последствий непогоды.