https://sputnik-georgia.ru/20230111/sotrudnik-merii-poti-postradal-iz-za-silnogo-vetra-273845977.html

Сотрудник мэрии Поти пострадал из-за сильного ветра

Сотрудник мэрии Поти пострадал из-за сильного ветра

У сотрудника мэрии сломана рука и поврежден тазобедренный сустав 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T18:12+0400

2023-01-11T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудник мэрии приморского города Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), где зафиксирован сильный ветер, получил травмы во время исполнения служебных обязанностей, сообщает телекомпания "Рустави-2". Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник мэрии делал фото местности, пострадавшей от непогоды. Известно, что у него сломана рука и поврежден тазобедренный сустав. Мужчина доставлен в местную клинику. В Западной Грузии сильный ветер. Стихия повалила деревья и столбы линий электропередачи, проблемы возникли и на дорогах, в некоторых местах ветер снес крыши жилых домов. Соответствующие службы ведут работы по устранению последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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