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Сотрудник мэрии Сигнахи погиб в ДТП
Сотрудник мэрии Сигнахи погиб в ДТП
Причину аварии, в результате которой автомобиль вылетел в ущелье, установит экспертиза 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T22:14+0400
2023-01-11T22:14+0400
2023-01-11T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Сотрудник мэрии Сигнахского района погиб в аварии на дороге Нукриани-Чалаубани, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, автомобиль, в котором находился сотрудник мэрии, вылетел с дороги в ущелье. В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили водитель и другие пассажиры, состояние одного из них тяжелое. Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, сигнахи, грузия, новости
происшествия, сигнахи, грузия, новости
Сотрудник мэрии Сигнахи погиб в ДТП
22:14 11.01.2023 (обновлено: 22:21 11.01.2023)
Причину аварии, в результате которой автомобиль вылетел в ущелье, установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Сотрудник мэрии Сигнахского района погиб в аварии на дороге Нукриани-Чалаубани, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, автомобиль, в котором находился сотрудник мэрии, вылетел с дороги в ущелье.
В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили водитель и другие пассажиры, состояние одного из них тяжелое.
Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.