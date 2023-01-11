https://sputnik-georgia.ru/20230111/sotrudnik-merii-signakhi-pogib-v-dtp-273853835.html

Сотрудник мэрии Сигнахи погиб в ДТП

Сотрудник мэрии Сигнахи погиб в ДТП

Причину аварии, в результате которой автомобиль вылетел в ущелье, установит экспертиза 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Сотрудник мэрии Сигнахского района погиб в аварии на дороге Нукриани-Чалаубани, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, автомобиль, в котором находился сотрудник мэрии, вылетел с дороги в ущелье. В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили водитель и другие пассажиры, состояние одного из них тяжелое. Точную причину аварии установит экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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