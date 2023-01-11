https://sputnik-georgia.ru/20230111/staryy-novyy-god-2023-kakie-gadaniya-i-obryady-provodyat-v-prazdnik-273842114.html

Старый Новый год 2023: какие гадания и обряды проводят в праздник?

Старый Новый год 2023: какие гадания и обряды проводят в праздник?

Старый Новый год, возникший в результате смены летоисчисления, встречают во многих странах мира в ночь на 14 января 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T17:01+0400

2023-01-11T17:01+0400

2023-01-11T17:01+0400

справки

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Старый Новый год с древних времен считали идеальным временем для гаданий, так как в народе верили, что на Землю в ночь на 14 января проникают таинственные силы и происходят невероятные события. Какие гадания и обряды проводят в Старый Новый год, читайте в Sputnik Грузия. Какие обряды проводят Со Старым Новым годом на Руси связано много обрядов - по церковному календарю, в праздник поминают святого Василия – архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре 14 января называют Васильев день, он имел для всего года важное значение. В старину на Васильев день отмечали праздник земледелия и проводили обряд обсевания, чтобы урожай уродился богатый. Поэтому праздник также называли "овсень" или "авсень". В Старый Новый год дети по дому рассыпали зерна пшеницы, овса и ржи, приговаривая при этом: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Позже хозяйка собирала зерна с пола и хранила их до посева. На Старый Новый год проводили древний обряд варения каши. По сей день его проводят в некоторых селах. Согласно обряду, в новогоднюю ночь (около двух часов) старшая женщина в семье приносила из амбара крупу, а старший мужчина – воду из колодца. После того, как истопится печь, вся семья садилась за стол, а женщина начинала размешивать в горшке кашку, приговаривая ритуальные слова. Затем все вставали из-за стола, а кашу ставили с поклоном в печь. По горшку с готовой кашей судили каким будет предстоящий год. Полный горшок с наваристой и рассыпчатой кашей обещал богатый урожай и счастливый год. Такую кашу утром съедали. А потресканный горшок или сгоревшую кашу выбрасывали. Еще один древний обряд хождения в новогоднюю ночь по домам, чтобы полакомиться блюдами из свинины, сохранился до наших дней. Люди в старину верили, что если на столе в Старый Новый год будет много свинины, то свинки хорошо будут плодиться и приносить хорошую прибыль. Поэтому гостей в ночь на святого Василия, которого считали покровителем свиноводства, обязательно угощали пирогами со свининой и другими блюдами из свинины. Гадания на Старый Новый год Очень актуальны на Старый Новый год гадания - девушки в праздник пытались узнать имя суженого, и даже увидеть его лицо. Для этого гадания они садилась в полночь в темноте между двумя зеркалами, зажигала свечи и вглядывались в отражение, надеясь увидеть будущего супруга. Девушки верили, что в Старый Новый год увидеть своего будущего супруга можно и во сне, поэтому перед тем, как лечь спать, расчесывали волосы и клали гребешок себе под подушку, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди мне голову расчесать". Для другого гадания съедали вечером что-нибудь соленое и ложились спать. Тот, кто даст во сне напиться, и предначертан судьбой. Гадание с кольцом проводили на Старый Новый год, чтобы узнать пол будущего ребенка. Кольцо, подвесив на нитке, медленно опускали возле руки мужчины. Мальчик родится, если кольцо начинало совершать маятникообразные движения, если круговые - девочка, ну а если не двигается – детей пока не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки