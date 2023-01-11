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https://sputnik-georgia.ru/20230111/tbilisskomu-metro--57-istoriya-nastoyaschee-i-buduschee-273852188.html
Тбилисскому метро – 57: история, настоящее и будущее
Тбилисскому метро – 57: история, настоящее и будущее
Первый участок тбилисского метрополитена открылся 11 января 1966 года 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T20:32+0400
2023-01-11T20:39+0400
грузия
тбилисский метрополитен
новости
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.Самому популярному общественному транспорту столицы Грузии в этом году исполнилось 57 лет. Изначально советские власти были против идеи строительства метро в Тбилиси. В те времена считали, что подземный транспорт нужен лишь тем городам, где проживали больше миллиона человек. Несмотря на то, что численность населения Тбилиси в то время достигала лишь 600 тысяч, в 1951 году приказ о начале строительства все же был издан.Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты&gt;&gt;Согласия о начале строительства метро первый секретарь ЦК Компартии Грузии Кандид Чарквиани смог добиться непосредственно от Иосифа Сталина. Работы начались в 1952 году, но в 1957 году, вскоре после смерти Сталина, строительство было заморожено.Работы вновь возобновились спустя два года. Строительство, которое велось под руководством инженера Виктора Гоциридзе, было непростым. Геологические условия создавали серьезные проблемы.В итоге, открыть первый участок тбилисского метрополитена удалось лишь спустя 14 лет после начала строительства. Это важное событие произошло 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.Развитие метроИзначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне Гоциридзе), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра.Спустя год открылись еще три станции: "Площадь Ленина" (ныне "Площадь Свободы"), "26 Комиссаров" (ныне "Авлабари") и "300 Арагвинцев". Вскоре в эксплуатацию сдали еще две станции - "Исани" и "Самгори". Все эти станции метро были расположены на одной линии метрополитена.Постепенно тбилисский метрополитен стал развиваться, и вскоре возникла потребность закладки второй линии. Новая ветка метро, которая связала "Вокзальную площадь" с районом Сабуртало, заработала в 1979 году. Тогда на второй линии было расположено пять станций: "Вокзальная площадь - 2", "Проспект Церетели", "Политехническая" (ныне "Технический университет"), "Комсомольская" (ныне "Медицинский университет") и "Делиси".К 2000 году количество станций метро в Тбилиси увеличилось до 22-х. Последняя, 23-я по счету, станция "Государственный университет" появилась лишь спустя 17 лет.Будущее метроВ последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В 2023 году на реконструкцию станций метро планируется потратить четыре миллиона лари. Запланировано добавление новых 12 составов.Выбранные станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ,Интересные факты о Тбилисском метрополитенеСамая глубокая станция - "Руставели", расположена на глубине 100 метров.Ежедневно с 01:00 до 05:00 из тоннелей метро выкачивают 25 тысяч тонн воды.В Тбилисском метрополитене трудоустроены около 2,4 тысячи человек.В среднем за день поезда на Ахметели-Варкетильской линии проходят 400 километров, а поезда Сабурталинской — 311 километров.Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.Для того, чтобы проехать всю Ахметели-Варкетильскую линию необходимо полчаса, а Сабурталинскую – 15 минут.Поезда ходят со скоростью 60-70 км/ч.За год для работы метро необходимо 65 миллионов кВт/ч.Длина всех платформ стандартная и составляет 102 метра, рассчитана на состав из пяти вагонов.Один метр рельсов весит 52 килограмма.Интервал движения поездов в часы пик составляет примерно 2,5 минуты.Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, тбилисский метрополитен, новости
грузия, тбилисский метрополитен, новости

Тбилисскому метро – 57: история, настоящее и будущее

20:32 11.01.2023 (обновлено: 20:39 11.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerЭскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Первый участок тбилисского метрополитена открылся 11 января 1966 года
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.
Самому популярному общественному транспорту столицы Грузии в этом году исполнилось 57 лет. Изначально советские власти были против идеи строительства метро в Тбилиси. В те времена считали, что подземный транспорт нужен лишь тем городам, где проживали больше миллиона человек. Несмотря на то, что численность населения Тбилиси в то время достигала лишь 600 тысяч, в 1951 году приказ о начале строительства все же был издан.
Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты>>
Согласия о начале строительства метро первый секретарь ЦК Компартии Грузии Кандид Чарквиани смог добиться непосредственно от Иосифа Сталина. Работы начались в 1952 году, но в 1957 году, вскоре после смерти Сталина, строительство было заморожено.
Работы вновь возобновились спустя два года. Строительство, которое велось под руководством инженера Виктора Гоциридзе, было непростым. Геологические условия создавали серьезные проблемы.
В итоге, открыть первый участок тбилисского метрополитена удалось лишь спустя 14 лет после начала строительства. Это важное событие произошло 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкНаземная станция метро "Дидубе" Тбилисского метрополитена
Наземная станция метро Дидубе Тбилисского метрополитена - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
Наземная станция метро "Дидубе" Тбилисского метрополитена
© photo: Sputnik / Saakov
/
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Развитие метро

Изначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне Гоциридзе), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра.
© photo: Sputnik / S. Onanov / Перейти в фотобанкЗдание Управления метрополитена на Вокзальной площади в городе Тбилиси
Здание Управления метрополитена на Вокзальной площади в городе Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
Здание Управления метрополитена на Вокзальной площади в городе Тбилиси
© photo: Sputnik / S. Onanov
/
Перейти в фотобанк
Спустя год открылись еще три станции: "Площадь Ленина" (ныне "Площадь Свободы"), "26 Комиссаров" (ныне "Авлабари") и "300 Арагвинцев". Вскоре в эксплуатацию сдали еще две станции - "Исани" и "Самгори". Все эти станции метро были расположены на одной линии метрополитена.
© photo: coutresy of National Library of Georgiaთბილისის მეტროპოლიტენის სადგურის ესკალატორი
თბილისის მეტროპოლიტენის სადგურის ესკალატორი - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
თბილისის მეტროპოლიტენის სადგურის ესკალატორი
© photo: coutresy of National Library of Georgia
Постепенно тбилисский метрополитен стал развиваться, и вскоре возникла потребность закладки второй линии. Новая ветка метро, которая связала "Вокзальную площадь" с районом Сабуртало, заработала в 1979 году. Тогда на второй линии было расположено пять станций: "Вокзальная площадь - 2", "Проспект Церетели", "Политехническая" (ныне "Технический университет"), "Комсомольская" (ныне "Медицинский университет") и "Делиси".
© Sputnik / Denis AslanovВагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Вагон поезда метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2023
Вагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
© Sputnik / Denis Aslanov
К 2000 году количество станций метро в Тбилиси увеличилось до 22-х. Последняя, 23-я по счету, станция "Государственный университет" появилась лишь спустя 17 лет.

Будущее метро

В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В 2023 году на реконструкцию станций метро планируется потратить четыре миллиона лари. Запланировано добавление новых 12 составов.
Выбранные станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ,

Интересные факты о Тбилисском метрополитене

Самая глубокая станция - "Руставели", расположена на глубине 100 метров.
Ежедневно с 01:00 до 05:00 из тоннелей метро выкачивают 25 тысяч тонн воды.
В Тбилисском метрополитене трудоустроены около 2,4 тысячи человек.
В среднем за день поезда на Ахметели-Варкетильской линии проходят 400 километров, а поезда Сабурталинской — 311 километров.
Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.
Для того, чтобы проехать всю Ахметели-Варкетильскую линию необходимо полчаса, а Сабурталинскую – 15 минут.
Поезда ходят со скоростью 60-70 км/ч.
За год для работы метро необходимо 65 миллионов кВт/ч.
Длина всех платформ стандартная и составляет 102 метра, рассчитана на состав из пяти вагонов.
Один метр рельсов весит 52 килограмма.
Интервал движения поездов в часы пик составляет примерно 2,5 минуты.
Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.
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