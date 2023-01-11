Тбилисскому метро – 57: история, настоящее и будущее
20:32 11.01.2023 (обновлено: 20:39 11.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerЭскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
© photo: Sputnik / Stringer
Первый участок тбилисского метрополитена открылся 11 января 1966 года
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.
Самому популярному общественному транспорту столицы Грузии в этом году исполнилось 57 лет. Изначально советские власти были против идеи строительства метро в Тбилиси. В те времена считали, что подземный транспорт нужен лишь тем городам, где проживали больше миллиона человек. Несмотря на то, что численность населения Тбилиси в то время достигала лишь 600 тысяч, в 1951 году приказ о начале строительства все же был издан.
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Согласия о начале строительства метро первый секретарь ЦК Компартии Грузии Кандид Чарквиани смог добиться непосредственно от Иосифа Сталина. Работы начались в 1952 году, но в 1957 году, вскоре после смерти Сталина, строительство было заморожено.
Работы вновь возобновились спустя два года. Строительство, которое велось под руководством инженера Виктора Гоциридзе, было непростым. Геологические условия создавали серьезные проблемы.
В итоге, открыть первый участок тбилисского метрополитена удалось лишь спустя 14 лет после начала строительства. Это важное событие произошло 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкНаземная станция метро "Дидубе" Тбилисского метрополитена
Наземная станция метро "Дидубе" Тбилисского метрополитена
© photo: Sputnik / Saakov/
Развитие метро
Изначально первые пассажиры тбилисского метро могли пользоваться лишь шестью станциями – "Дидубе", "Электродепо" (ныне Гоциридзе), "Октябрьская" (ныне "Надзаладеви"), "Вокзальная площадь", "Марджанишвили" и "Руставели". Тогда протяженность линии составляла лишь 6,5 километра.
© photo: Sputnik / S. Onanov / Перейти в фотобанкЗдание Управления метрополитена на Вокзальной площади в городе Тбилиси
Здание Управления метрополитена на Вокзальной площади в городе Тбилиси
© photo: Sputnik / S. Onanov/
Спустя год открылись еще три станции: "Площадь Ленина" (ныне "Площадь Свободы"), "26 Комиссаров" (ныне "Авлабари") и "300 Арагвинцев". Вскоре в эксплуатацию сдали еще две станции - "Исани" и "Самгори". Все эти станции метро были расположены на одной линии метрополитена.
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Постепенно тбилисский метрополитен стал развиваться, и вскоре возникла потребность закладки второй линии. Новая ветка метро, которая связала "Вокзальную площадь" с районом Сабуртало, заработала в 1979 году. Тогда на второй линии было расположено пять станций: "Вокзальная площадь - 2", "Проспект Церетели", "Политехническая" (ныне "Технический университет"), "Комсомольская" (ныне "Медицинский университет") и "Делиси".
© Sputnik / Denis AslanovВагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Вагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
© Sputnik / Denis Aslanov
К 2000 году количество станций метро в Тбилиси увеличилось до 22-х. Последняя, 23-я по счету, станция "Государственный университет" появилась лишь спустя 17 лет.
Будущее метро
В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В 2023 году на реконструкцию станций метро планируется потратить четыре миллиона лари. Запланировано добавление новых 12 составов.
Выбранные станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ,
Интересные факты о Тбилисском метрополитене
Самая глубокая станция - "Руставели", расположена на глубине 100 метров.
Ежедневно с 01:00 до 05:00 из тоннелей метро выкачивают 25 тысяч тонн воды.
В Тбилисском метрополитене трудоустроены около 2,4 тысячи человек.
В среднем за день поезда на Ахметели-Варкетильской линии проходят 400 километров, а поезда Сабурталинской — 311 километров.
Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.
Для того, чтобы проехать всю Ахметели-Варкетильскую линию необходимо полчаса, а Сабурталинскую – 15 минут.
Поезда ходят со скоростью 60-70 км/ч.
За год для работы метро необходимо 65 миллионов кВт/ч.
Длина всех платформ стандартная и составляет 102 метра, рассчитана на состав из пяти вагонов.
Один метр рельсов весит 52 килограмма.
Интервал движения поездов в часы пик составляет примерно 2,5 минуты.
Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.