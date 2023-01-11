https://sputnik-georgia.ru/20230111/v-zapadnoy-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-vetra-273837234.html
В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра
В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, сообщает... 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T15:01+0400
2023-01-11T15:01+0400
2023-01-11T15:30+0400
грузия
происшествия
новости
поти
западная грузия
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273829712_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8cce7c64a3d30f35e904c7d610f36ab1.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, сообщает пресс-служба районной администрации Поти. Так, на западе страны повреждены столбы уличного освещения и линии электропередач. Часть жителей города осталась без электричества. Технические бригады компании "Энерго-про-Джорджия" уже ведут восстановительные работы.Кроме того, в некоторых районах Поти ветер снес крыши домов. А поваленные деревья перекрыли автомобильную дорогу.Ветер создал проблемы и жителям Зугдидиского района. В частности, в селах Цаиши и Цацхви ветер снес крыши домов. По прогнозам синоптиков, 11 января в Поти ожидается усиление ветра, на набережной объявлено штормовое предупреждение. В течение трех дней ожидается непогода, а в субботу погода прояснится. В Кутаиси (Имерети) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости. В параллельном режиме идет подсчет ущерба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
поти
западная грузия
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273829712_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_93d16e5f98443d2b422031e49308b0e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, поти, западная грузия, кутаиси
грузия, происшествия, новости, поти, западная грузия, кутаиси
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, сообщает пресс-служба районной администрации Поти.
Так, на западе страны повреждены столбы уличного освещения и линии электропередач. Часть жителей города осталась без электричества. Технические бригады компании "Энерго-про-Джорджия" уже ведут восстановительные работы.
Кроме того, в некоторых районах Поти ветер снес крыши домов. А поваленные деревья перекрыли автомобильную дорогу.
Ветер создал проблемы и жителям Зугдидиского района. В частности, в селах Цаиши и Цацхви ветер снес крыши домов.
По прогнозам синоптиков, 11 января в Поти ожидается усиление ветра, на набережной объявлено штормовое предупреждение. В течение трех дней ожидается непогода, а в субботу погода прояснится.
В Кутаиси (Имерети) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.
В параллельном режиме идет подсчет ущерба.