https://sputnik-georgia.ru/20230111/v-zapadnoy-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-vetra-273837234.html

В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра

В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, сообщает... 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями сильного ветра, в результате которого повалены деревья и повреждены крыши домов, сообщает пресс-служба районной администрации Поти. Так, на западе страны повреждены столбы уличного освещения и линии электропередач. Часть жителей города осталась без электричества. Технические бригады компании "Энерго-про-Джорджия" уже ведут восстановительные работы.Кроме того, в некоторых районах Поти ветер снес крыши домов. А поваленные деревья перекрыли автомобильную дорогу.Ветер создал проблемы и жителям Зугдидиского района. В частности, в селах Цаиши и Цацхви ветер снес крыши домов. По прогнозам синоптиков, 11 января в Поти ожидается усиление ветра, на набережной объявлено штормовое предупреждение. В течение трех дней ожидается непогода, а в субботу погода прояснится. В Кутаиси (Имерети) ветер повалил деревья и повредил крыши домов. По ловам мэра города Иосеба Хахалеишвили, в мэрии заработала горячая линия: (0431) 24-26-51, 595250309. Во всех административных единицах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости. В параллельном режиме идет подсчет ущерба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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