https://sputnik-georgia.ru/20230111/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-rossiya-otvetit-na-vkhozhdenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-273824440.html

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вместо этого США сделают так... 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T12:30+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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