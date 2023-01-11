https://sputnik-georgia.ru/20230111/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-rossiya-otvetit-na-vkhozhdenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato-273824440.html
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вместо этого США сделают так... 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T12:30+0400
2023-01-11T12:30+0400
2023-01-11T12:30+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, швеция, финляндия, сша, нато, видео
мультимедиа, видео, швеция, финляндия, сша, нато, видео
Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО, скорее всего, не будет насильно заставлять Финляндию и Швецию разместить на своей территории американское ядерное оружие. Вместо этого США сделают так, чтобы шведы и финны сами обратились с такой просьбой
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
Как Россия ответит на вступление североевропейских стран в альянс? Расколет ли НАТО конфликт Турции и Греции? Заставят ли некоторых членов противоречия внутри блока приостановить свое участие в НАТО?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.