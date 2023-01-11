https://sputnik-georgia.ru/20230111/zhiteley-poti-prizvali-ne-vykhodit-iz-doma-bez-neobkhodimosti-273845656.html

Жителей Поти призвали не выходить из дома без необходимости

Жителей Поти призвали не выходить из дома без необходимости

С начала недели по всей Грузии ухудшились погодные условия 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T19:21+0400

2023-01-11T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Мэрия приморского города Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) призывает местных жителей не выходить из дома без необходимости, говорится в заявлении ведомства в соцсети. В Западной Грузии борются с непогодой. Из-за урагана повалены деревья, столбы линий электропередачи, у некоторых домов повреждены крыши. Один из сотрудников мэрии Поти пострадал во время исполнения служебных обязанностей, он доставлен в клинику с переломами. При необходимости жители могут обратиться по номеру "горячей линии" мэрии Поти или связаться с представителями мэрии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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