https://sputnik-georgia.ru/20230112/besplatnoe-lechenie-zlokachestvennykh-opukholey---novaya-programma-minzdrava-adzharii-273885709.html
Бесплатное лечение злокачественных опухолей - новая программа Минздрава Аджарии
Бесплатное лечение злокачественных опухолей - новая программа Минздрава Аджарии
Новые программы Минздрава Аджарии рассчитаны на онкобольных, людей с психическими заболеваниями, беременных 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T21:20+0400
2023-01-12T21:20+0400
2023-01-12T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Для жителей Аджарии лечение злокачественных опухолей будет совершенно бесплатным, об этом на заседании правительства заявил глава автономной республики Торнике Рижвадзе.Лечение злокачественных опухолей для онкопациентов профинансируют с помощью новых программ Минздрава Аджарии. Кроме того, увеличилось финансирование трансплантации костного мозга и сердца.Израиль поможет Грузии открыть детскую государственную онкобольницу>>>Новшества есть и для беременных женщин и родителей со статусом ОВЗ. Они получат одноразовую денежную помощь в размере 2 тысяч лари (более 745 долларов).Правительство Аджарии профинансирует и лечение граждан с тяжелыми заболеваниями сетчатки глаза и оплатит стационарное обслуживание лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными приемом алкоголя.В 2023 году бюджет Минздрава Аджарии увеличился на 4 миллиона лари (1,4 миллиона долларов) и составил более 33,2 миллиона лари (12,4 миллиона долларов).По словам Рижвадзе, в рамках социальных программ увеличился как бюджет, так и количество бенефициаров, а также задействован ряд новых программ в направлении общественного здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, торнике рижвадзе, аджария, минздрав, новости, общество
грузия, торнике рижвадзе, аджария, минздрав, новости, общество
Бесплатное лечение злокачественных опухолей - новая программа Минздрава Аджарии
Новые программы Минздрава Аджарии рассчитаны на онкобольных, людей с психическими заболеваниями, беременных
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Для жителей Аджарии лечение злокачественных опухолей будет совершенно бесплатным, об этом на заседании правительства заявил глава автономной республики Торнике Рижвадзе.
Лечение злокачественных опухолей для онкопациентов профинансируют с помощью новых программ Минздрава Аджарии. Кроме того, увеличилось финансирование трансплантации костного мозга и сердца.
Новшества есть и для беременных женщин и родителей со статусом ОВЗ. Они получат одноразовую денежную помощь в размере 2 тысяч лари (более 745 долларов).
Правительство Аджарии профинансирует и лечение граждан с тяжелыми заболеваниями сетчатки глаза и оплатит стационарное обслуживание лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными приемом алкоголя.
В 2023 году бюджет Минздрава Аджарии увеличился на 4 миллиона лари (1,4 миллиона долларов) и составил более 33,2 миллиона лари (12,4 миллиона долларов).
По словам Рижвадзе, в рамках социальных программ увеличился как бюджет, так и количество бенефициаров, а также задействован ряд новых программ в направлении общественного здравоохранения.