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Израиль поможет Грузии открыть детскую государственную онкобольницу
Израиль поможет Грузии открыть детскую государственную онкобольницу
В настоящее время в Грузии нет государственной онкологической больницы для детей 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T17:26+0400
2023-01-12T17:26+0400
зураб азарашвили
израиль
минздрав
грузия
новости
общество
лечение онкозаболеваний
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители израильского "Медицинского центра Ихилов" встретились с министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили для того, чтобы поделиться с грузинскими коллегами опытом открытия и ведения детских онкологических больниц. По решению главы Минздрава Грузии, в стране планируется создание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов. В "Медицинском центр Ихилов" есть рабочая группа с десятилетним опытом строительства и обустройства детских онкологических клиник по всему миру. Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?&gt;&gt;&gt;Представители израильской делегации предоставили грузинским коллегам детальную информацию о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Кроме того, обсудили практику, внедренная в направлении онкогематологии.На встрече также присутствовал ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе. Он рассказал представителям медцентра о клинике протонной терапии и центре адронной терапии, функционирующих при университете, в которых осуществляются научно-исследовательские проекты. Ректор ознакомил участников встречи с планом стратегического развития образовательного учреждения. В Кутаиси началось строительство Центра адронной терапии&gt;&gt;&gt;Среди участников встречи также были замминистра здравоохранения Тамара Габуния, посол Грузии в Израиле Лаша Жвания, глава "Фонда солидарности" Эка Пественидзе, директор проектов фонда "Карту" Вахтанг Цагарели, посол Израиля в Грузии Хадас Эстер Меицад. Ранее в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, члены которой находились в ведущих госклиниках онкогематологического направления Тель-Авива.Представители Минздрава Грузии встретились с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах. В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав планирует перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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зураб азарашвили, израиль, минздрав, грузия, новости, общество, лечение онкозаболеваний
зураб азарашвили, израиль, минздрав, грузия, новости, общество, лечение онкозаболеваний

Израиль поможет Грузии открыть детскую государственную онкобольницу

17:26 12.01.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaВстреча министра здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили с представителями израильской клиники Ихилова
Встреча министра здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили с представителями израильской клиники Ихилова - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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В настоящее время в Грузии нет государственной онкологической больницы для детей
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители израильского "Медицинского центра Ихилов" встретились с министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили для того, чтобы поделиться с грузинскими коллегами опытом открытия и ведения детских онкологических больниц.
По решению главы Минздрава Грузии, в стране планируется создание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов. В "Медицинском центр Ихилов" есть рабочая группа с десятилетним опытом строительства и обустройства детских онкологических клиник по всему миру.
Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>>
Представители израильской делегации предоставили грузинским коллегам детальную информацию о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Кроме того, обсудили практику, внедренная в направлении онкогематологии.
На встрече также присутствовал ректор Кутаисского международного университета Александре Тевзадзе. Он рассказал представителям медцентра о клинике протонной терапии и центре адронной терапии, функционирующих при университете, в которых осуществляются научно-исследовательские проекты. Ректор ознакомил участников встречи с планом стратегического развития образовательного учреждения.
В Кутаиси началось строительство Центра адронной терапии>>>
Среди участников встречи также были замминистра здравоохранения Тамара Габуния, посол Грузии в Израиле Лаша Жвания, глава "Фонда солидарности" Эка Пественидзе, директор проектов фонда "Карту" Вахтанг Цагарели, посол Израиля в Грузии Хадас Эстер Меицад.
Ранее в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, члены которой находились в ведущих госклиниках онкогематологического направления Тель-Авива.
Представители Минздрава Грузии встретились с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.
В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав планирует перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.
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