https://sputnik-georgia.ru/20230112/ekonomist-katasonov-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-otvernetsya-ot-ssha---video-273866983.html

Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США - видео

Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США - видео

Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T14:08+0400

2023-01-12T14:08+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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