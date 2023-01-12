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Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США - видео
Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США - видео
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T14:08+0400
2023-01-12T14:08+0400
2023-01-12T14:08+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, сша, в мире, видео
мультимедиа, видео, экономика, сша, в мире, видео
Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США - видео
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов.
Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.