https://sputnik-georgia.ru/20230112/epidemiolog-pri-priznakakh-prostudy-neobkhodim-test-na-koronavirus-273859468.html

Эпидемиолог: при признаках простуды необходим тест на коронавирус

Эпидемиолог: при признаках простуды необходим тест на коронавирус

Методы лечения коронавируса отличаются от методов лечения других респираторных инфекций 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T11:24+0400

2023-01-12T11:24+0400

2023-01-12T11:24+0400

тенгиз церцвадзе

новости

общество

китай

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. При проявлении симптомов простуды необходимо сделать тест на коронавирус, об этом написал директор тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе на своей странице в соцсети. Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии, по словам эпидемиолога, за последнюю неделю увеличилось, но не превышает 200-300 случаев в сутки. В среднем за сутки проводится шесть-семь тысяч тестов на COVID, процент положительных результатов находится в пределах 3,5%, отметил Церцвадзе. Среди пациентов, которые вовремя сделали тест на коронавирус и при обнаружении заболевания вовремя начали принимать соответствующие антивирусные препараты, не зафиксирован практически ни один летальный исход, подчеркнул он. По всему миру растет количество случаев инфицирования подвидом коронавируса ХВВ.1.5, т. н. "кракен", сообщил специалист, и отметил, что в Грузии этот подвид пока не был зарегистрирован. Эпидемиолог призвал грузинские власти усилить контроль за коронавирусом на границе для лиц, прибывающих из Китая. "Кракен" уже в Грузии? Все, что нужно знать о новом штамме коронавируса>>>Ранее эксперт общественного здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе заявил, что новый штамм коронавируса "кракен", который по мнению специалистов является более заразным, чем остальные подвиды, уже добрался до Грузии. Новый вариант коронавируса, по словам Пхакадзе, набирает обороты в Китае. По прогнозам специалистов, до конца зимы "кракеном" будут инфицированы более 800 миллионов человек. В день в Китае выявляют от 10 до 25 тысяч новых случаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тенгиз церцвадзе, новости, общество, китай, грузия, коронавирус covid-19