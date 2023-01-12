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Футболист из Грузии помог "Валенсии" дойти до послематчевых пенальти
Футболист из Грузии помог "Валенсии" дойти до послематчевых пенальти
Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Клуб вратаря футбольной сборной Грузии Георгия Мамардашвили "Валенсия" в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграл мадридскому "Реалу" в серии послематчевых пенальти, дойти до которых "летучим мышам" помог грузинский голкипер. По итогам матча Мамардашвили получил рейтинг 7,7, что является лучшим результатом в его команде, а в "Реале" он уступил только неутомимому Кариму Бензема. Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча – 1:1. В дополнительное время ни одна из команд забить не сумела. В серии пенальти Куртуа отразил удар Хосе Гайя, а Джемерт пробил выше цели. А вот удары игроков "Реала" Бензема, Луки Модрича, Тони Крооса и Марко Асенсио были точными. Счет по пенальти 4:3 в пользу "мадридцев". В национальном чемпионате "Валенсия" занимает 11 место с 19 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Футболист из Грузии помог "Валенсии" дойти до послематчевых пенальти
Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Клуб вратаря футбольной сборной Грузии Георгия Мамардашвили "Валенсия" в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграл мадридскому "Реалу" в серии послематчевых пенальти, дойти до которых "летучим мышам" помог грузинский голкипер.
По итогам матча Мамардашвили получил рейтинг 7,7, что является лучшим результатом в его команде, а в "Реале" он уступил только неутомимому Кариму Бензема.
Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча – 1:1. В дополнительное время ни одна из команд забить не сумела. В серии пенальти Куртуа отразил удар Хосе Гайя, а Джемерт пробил выше цели. А вот удары игроков "Реала" Бензема, Луки Модрича, Тони Крооса и Марко Асенсио были точными.
Счет по пенальти 4:3 в пользу "мадридцев". В национальном чемпионате "Валенсия" занимает 11 место с 19 очками.