https://sputnik-georgia.ru/20230112/futbolist-iz-gruzii-pomog-valensii-doyti-do-poslematchevykh-penalti-273867569.html

Футболист из Грузии помог "Валенсии" дойти до послематчевых пенальти

Футболист из Грузии помог "Валенсии" дойти до послематчевых пенальти

Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T16:05+0400

2023-01-12T16:05+0400

2023-01-12T16:05+0400

спорт

новости

грузия

испания

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/04/250533126_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_6e48e99e21b5391bc03e0e22b94e96c5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Клуб вратаря футбольной сборной Грузии Георгия Мамардашвили "Валенсия" в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграл мадридскому "Реалу" в серии послематчевых пенальти, дойти до которых "летучим мышам" помог грузинский голкипер. По итогам матча Мамардашвили получил рейтинг 7,7, что является лучшим результатом в его команде, а в "Реале" он уступил только неутомимому Кариму Бензема. Мамардашвили несколько раз спас свою команду и не дал изменить счет на табло в основное время матча – 1:1. В дополнительное время ни одна из команд забить не сумела. В серии пенальти Куртуа отразил удар Хосе Гайя, а Джемерт пробил выше цели. А вот удары игроков "Реала" Бензема, Луки Модрича, Тони Крооса и Марко Асенсио были точными. Счет по пенальти 4:3 в пользу "мадридцев". В национальном чемпионате "Валенсия" занимает 11 место с 19 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, испания, тбилиси