https://sputnik-georgia.ru/20230112/glavnyy-infektsionist-gruzii-rasskazal-v-chem-glavnoe-kovarstvo-krakena-273870677.html

В чем главное коварство "кракена"? Пояснение главного инфекциониста Грузии

В чем главное коварство "кракена"? Пояснение главного инфекциониста Грузии

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Новый субвариант коронавируса "кракен" (XBB.1.5) отличается еще более сильной заразностью, чем предыдущие штаммы этой инфекции... 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T15:46+0400

2023-01-12T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Новый субвариант коронавируса "кракен" (XBB.1.5) отличается еще более сильной заразностью, чем предыдущие штаммы этой инфекции, написал директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе на своей странице в соцсети. Данный подтип коронавируса в Грузии пока не встречается и доминантным в стране остается один из подтипов "омикрона" – BA.5. По словам Церцвадзе, "кракен" может быть менее чувствительным не только к стандартной вакцине, но и к вакцине нового поколения, к так называемой бивалентной вакцине. Первые вакцины и бустеры COVID-19 были нацелены на первоначальный тип COVID-19, обнаруженный в конце 2019 года. Их называют "моновалентными" вакцинами. С мутацией коронавируса вирусологам пришлось разработать двухвалентную вакцину, которая нацелена как на исходный тип COVID-19, так и на варианты Omicron. Однако медики не исключают, что "кракен" может быть менее чувствительным и к улучшенным вакцинам. "Кракен" уже в Грузии? Все, что нужно знать о новом штамме коронавируса>>>Церцвадзе пояснил, что XBB.1.5, или же "кракен", является субвариантом "омикрона", а обновленные бустер-вакцины были рассчитаны на BA.4 и BA.5 подтипы данного штамма. "Необходим контроль"Церцвадзе коснулся и эпидситуации в Китае. По его словам, Китай воздерживается публиковать точные данные, но разные достоверные источники указывают, что там ежедневно фиксируется несколько десятков миллионов случаев в день и 9 тысяч смертей. ВОЗ уже обратилась с просьбой к Китаю регулярно публиковать точные данные, чтобы оценивать риски и реагировать на них. Церцвадзе считает целесообразным усилить COVID-контроль на границе и требовать от лиц, приехавших из Китая, тест на коронавирус. Он подчеркнул, что за последнее время в мире фиксируется тенденция ухудшения эпидситуации в плане распространения коронавируса, что может быть опасным и для Грузии.Как отметил Церцвадзе, исходя из того, что в стране распространены разные респираторные вирусы, симптомы которых схожи с симптомами коронавируса, важно, чтобы все пациенты сделали тест, и в случае положительного ответа следовали всем рекомендациям. В течение последних дней в мире фиксируется как рост новых случаев коронавируса (в день более 500 тысяч), так и случаев смерти (более 1,6 тысячи в день). В Японии только 6 января было зафиксировано более 245 тысяч новых случаев и 456 смертей от коронавируса, в США – более 30 тысяч случаев и 220 смертей, в Израиле – 1 386 случаев и 17 смертей и так далее. Церцвадзе также обратился к медикам и в случае положительного результата на вирус гриппа назначить пациентам антивирусный медикамент оселтамивир (тамифлю), который позволит избежать осложнений. Главный инфекционист Грузии также отметил, что, несмотря на повышенную мобильность и социальные активности в новогодние дни, в Грузии сохранена стабильно хорошая эпидситуация в плане распространения коронавируса. По его словам, в Грузии коронавирус управляется успешно, как одна из рядовых респираторных инфекций. Согласно данным последнего месяца, в Грузии смертность от коронавируса остается на минимальном показателе. Но в течение последней недели наблюдается небольшой рост новых случаев, но не превышает 200-300 в день. В день в Грузии в среднем делают 6-7 тысяч тестов на коронавирус. Церцвадзе также отметил, что несмотря на то, что в Грузии довольно распространены разные респираторные заболевания, а клиники загружены, в этом сезоне не зафиксирован ни один летальный случай от гриппа и подобных гриппу инфекций. Главный инфекционист Грузии приводит в пример США и отмечает, что там зафиксировано около 14 тысяч случаев смерти от гриппа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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