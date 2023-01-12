https://sputnik-georgia.ru/20230112/gruziya-ne-mozhet-peredat-oruzhie-ukraine---oppozitsioner-273877783.html

"Грузия не может передать оружие Украине" - оппозиционер

"Грузия не может передать оружие Украине" - оппозиционер

В Грузии уже несколько дней обсуждают статью украинского дипломата об отказе грузинских властей передать вооружение Украине 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T19:54+0400

2023-01-12T19:54+0400

2023-01-12T19:54+0400

андрей касьянов

политика

грузия

джуаншер бурчуладзе

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузия должна сохранить элементарную обороноспособность – так просто передавать оружие Украине недопустимо, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы.Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины>>>Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin. Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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андрей касьянов, политика, грузия, джуаншер бурчуладзе, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости