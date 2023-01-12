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В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины

В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины

Подоляк поддерживает политику крупнейшей оппозиционной партии Грузии, считает депутат 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T14:46+0400

2023-01-12T14:46+0400

2023-01-12T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Заявление советника администрации президента Украины Михаила Подоляка является наглостью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Подоляк назвал ситуацию в Грузии странной и заявил, что грузинский народ совершил огромную ошибку в свое время, выбрав себе такое правительство. По его словам, с такими властями Грузии невозможно о чем-либо договориться, потому что "они находятся в другой реальности". По словам Подоляка, правительство Грузии продолжает демонстрировать неуважение к Украине. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции, в том числе "Нацдвижение", в желании втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "У нас нет танка, чтобы передать Украине, но есть электрогенераторы и определенный ресурс гуманитарной помощи. Оказалось, что и по этим показателям мы на первом месте. У нас есть ресурс, чтобы помочь проживающему в Грузии украинскому народу… Если после этого Подоляк не увидел позиции Грузия, то мы можем оценить его заявление как наглость", – отметил Вольский. Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также на просьбу предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin.Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. "Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева>>Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin. Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Тем не менее страна соблюдает международные санкции против РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, джуаншер бурчуладзе, украина, сша, киев, грузинская мечта