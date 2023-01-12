https://sputnik-georgia.ru/20230112/meriya-tbilisi-gotova-zaplatit-32-milliona-lari-za-remont-mosta-v-didube-273854990.html

Мэрия Тбилиси готова заплатить 3,2 миллиона лари за ремонт моста в Дидубе

Мэрия Тбилиси готова заплатить 3,2 миллиона лари за ремонт моста в Дидубе

Мост, который хочет отремонтировать мэрия Тбилиси, был построен в 1953 году 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T09:41+0400

2023-01-12T09:41+0400

2023-01-12T09:45+0400

грузия

мэрия тбилиси

тендер

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на сумму 3,2 миллиона лари для ремонта моста имени Шаликашвили в районе Дидубе, между проспектами Григола Робакидзе и Акакия Церетели. Это уже вторая попытка мэрии провести тендер на ремонт моста. Первый, стоимостью 2,7 миллиона лари, сорвался из-за отсутствия участников. Прием заявок от компаний завершится 31 января. Движение автотранспорта будет ограничено на ряде улиц Тбилиси>>>Компания-победитель тендера должна полностью заменить покрытие тротуаров и проезжей части моста, обновить гидроизоляцию, систему коммуникаций и систему освещения, очистить облицовку моста, отремонтировать и покрасить перила. При этом все работы по ремонту моста должны быть завершены за полгода после подписания контракта. Мост имени Ш. Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани. Общая длина моста – 151,9 метра, из которых 70 метров проходят над рекой. Ширина проезжей части моста 20,5 метра, а тротуаров – 3 метра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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