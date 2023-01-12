https://sputnik-georgia.ru/20230112/na-gruzinskoy-zheleznoy-doroge-voznikli-problemy-iz-za-nepogody-273876992.html
На Грузинской железной дороге возникли проблемы из-за непогоды
На Грузинской железной дороге возникли проблемы из-за непогоды
ГЖД не может обеспечить беспрепятственную транспортировку пассажиров из-за погодных условий 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T19:12+0400
2023-01-12T19:12+0400
2023-01-12T19:12+0400
грузия
непогода в грузии
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Из-за снега и ветра в Западной Грузии возникли проблемы с передвижением поездов, сказано в заявлении Грузинской железной дороги. На контактной сети железной дороги из-за непогоды периодически возникают проблемы с напряжением, что может вызвать задержку поездов. Исходя из этого, Грузинская железная дорога не имеет возможности обеспечить беспрепятственную транспортировку пассажиров и предоставляет возможность вернуть билеты обратно. Когда распогодится в Грузии?>>>Пятый день в Грузии идет снег. Из-за тумана, метели и низкой видимости на определенных участках автомобильной дороги действуют ограничения. В Западной Грузии из-за сильного ветра местные власти призвали граждан выходить из дома только при крайней необходимости. Температура воздуха снизилась до минус 4-5 градусов. По прогнозам синоптиков, в Грузии распогодится только с 15 января, а до этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, непогода в грузии, грузинская железная дорога
грузия, непогода в грузии, грузинская железная дорога
На Грузинской железной дороге возникли проблемы из-за непогоды
ГЖД не может обеспечить беспрепятственную транспортировку пассажиров из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Из-за снега и ветра в Западной Грузии возникли проблемы с передвижением поездов, сказано в заявлении Грузинской железной дороги.
На контактной сети железной дороги из-за непогоды периодически возникают проблемы с напряжением, что может вызвать задержку поездов. Исходя из этого, Грузинская железная дорога не имеет возможности обеспечить беспрепятственную транспортировку пассажиров и предоставляет возможность вернуть билеты обратно.
Пятый день в Грузии идет снег. Из-за тумана, метели и низкой видимости на определенных участках автомобильной дороги действуют ограничения. В Западной Грузии из-за сильного ветра местные власти призвали граждан выходить из дома только при крайней необходимости. Температура воздуха снизилась до минус 4-5 градусов.
По прогнозам синоптиков, в Грузии распогодится только с 15 января, а до этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.