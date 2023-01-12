https://sputnik-georgia.ru/20230112/novye-parki-i-skvery-v-rustavi-realizuyut-proekty-na-3-mln-273795931.html

Новые парки и скверы: в Рустави реализуют проекты на $3 млн

Новые парки и скверы: в Рустави реализуют проекты на $3 млн

В городе появятся новые скверы и другие зоны отдыха 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T08:31+0400

2023-01-12T08:31+0400

2023-01-12T08:31+0400

грузия

новости

экономика

рустави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/17/248151786_109:0:2182:1166_1920x0_80_0_0_22a6d67c827b06d6ffde3cfc53bb0cc6.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинские власти реализуют в городе Рустави (25 км от Тбилиси) инфраструктурные проекты на сумму 8 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).Так, близ улицы Клдиашвили реализуется проект сквера, в рамках которого строится центр неформального образования – медиатека, обустраиваются дендрологические зоны, детские и спортивные площадки. Также на улице Рчеулишвили будет обустроено новое рекреационное пространство, которое предусматривает создание мультифункциональной зоны отдыха. Что касается проектов дорожной инфраструктуры, в рамках восстановления старого Рустави благоустраиваются внутренние улицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, рустави