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Новые парки и скверы: в Рустави реализуют проекты на $3 млн
Новые парки и скверы: в Рустави реализуют проекты на $3 млн
В городе появятся новые скверы и другие зоны отдыха 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T08:31+0400
2023-01-12T08:31+0400
2023-01-12T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинские власти реализуют в городе Рустави (25 км от Тбилиси) инфраструктурные проекты на сумму 8 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).Так, близ улицы Клдиашвили реализуется проект сквера, в рамках которого строится центр неформального образования – медиатека, обустраиваются дендрологические зоны, детские и спортивные площадки. Также на улице Рчеулишвили будет обустроено новое рекреационное пространство, которое предусматривает создание мультифункциональной зоны отдыха. Что касается проектов дорожной инфраструктуры, в рамках восстановления старого Рустави благоустраиваются внутренние улицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, рустави
грузия, новости, экономика, рустави
Новые парки и скверы: в Рустави реализуют проекты на $3 млн
В городе появятся новые скверы и другие зоны отдыха
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинские власти реализуют в городе Рустави (25 км от Тбилиси) инфраструктурные проекты на сумму 8 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).
Так, близ улицы Клдиашвили реализуется проект сквера, в рамках которого строится центр неформального образования – медиатека, обустраиваются дендрологические зоны, детские и спортивные площадки.
Также на улице Рчеулишвили будет обустроено новое рекреационное пространство, которое предусматривает создание мультифункциональной зоны отдыха.
Что касается проектов дорожной инфраструктуры, в рамках восстановления старого Рустави благоустраиваются внутренние улицы.