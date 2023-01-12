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Повалены 50 деревьев, повреждены крыши - Гурия пострадала от сильного ветра
Повалены 50 деревьев, повреждены крыши - Гурия пострадала от сильного ветра
В Западной Грузии уже несколько дней бушует сильный ветер 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T18:06+0400
2023-01-12T18:06+0400
2023-01-12T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сильный ветер в районе Ланчхути (регион Гурия) повалил около 50 деревьев, повредил газопроводы и линии электропередачи, сообщает пресс-служба районной администрации,Несколько сел и городов региона не получают газ и электричество. Около ста домов остались без крыш. Ветер повредил крышу здания управления полиции и несколько торговых объектов.Когда распогодится в Грузии?>>>Из-за сильного ветра пострадал один человек. На автомобиль, в котором находился 35-летний мужчина, упало дерево. Пострадавшего перевели в клинику Кутаиси.Местные власти просят жителей выходить из дома только в крайних случаях. Службы мэрии Ланчхути работают в чрезвычайном режиме, идет подсчет ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, гурия, ланчхути, непогода в грузии
происшествия, новости, гурия, ланчхути, непогода в грузии
Повалены 50 деревьев, повреждены крыши - Гурия пострадала от сильного ветра
В Западной Грузии уже несколько дней бушует сильный ветер
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сильный ветер в районе Ланчхути (регион Гурия) повалил около 50 деревьев, повредил газопроводы и линии электропередачи, сообщает пресс-служба районной администрации,
Несколько сел и городов региона не получают газ и электричество. Около ста домов остались без крыш. Ветер повредил крышу здания управления полиции и несколько торговых объектов.
Из-за сильного ветра пострадал один человек. На автомобиль, в котором находился 35-летний мужчина, упало дерево. Пострадавшего перевели в клинику Кутаиси.
Местные власти просят жителей выходить из дома только в крайних случаях. Службы мэрии Ланчхути работают в чрезвычайном режиме, идет подсчет ущерба.