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Правила поведения на выборах в Грузии могут измениться
Правила поведения на выборах в Грузии могут измениться
Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут... 12.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия совместно с неправительственными организациями приступила к работе над обновлением кодекса этики. Кодекс этики регулирует вопрос поведения избирательных субъектов, сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей в период выборов. "В активную фазу вступает новый формат работы, ориентированный на развитие и укрепление сотрудничества с представителями гражданского сектора. Сегодня у нас у состоялось третье рабочее совещание, которое было посвящено разработке правил поведения как к парламентским выборам, которые состоятся в 2024 году, так и внеочередным и промежуточным выборам, намеченным на апрель этого года", - сказал председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Этика для политиков - ЦИК Грузии разработал специальный кодекс для партий &gt;&gt;Представители НПО на встрече поставили вопрос включения в кодекс тех проблемных вопросов, которые были выявлены в ходе последних выборов. Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут использовать язык вражды, ксенофобии или угроз, всячески будут способствовать мирной избирательной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, цик грузии
грузия, новости, политика, цик грузии

Правила поведения на выборах в Грузии могут измениться

23:15 12.01.2023 (обновлено: 23:19 12.01.2023)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovВыборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии
Выборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2023
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут использовать язык вражды
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия совместно с неправительственными организациями приступила к работе над обновлением кодекса этики.
Кодекс этики регулирует вопрос поведения избирательных субъектов, сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей в период выборов.
"В активную фазу вступает новый формат работы, ориентированный на развитие и укрепление сотрудничества с представителями гражданского сектора. Сегодня у нас у состоялось третье рабочее совещание, которое было посвящено разработке правил поведения как к парламентским выборам, которые состоятся в 2024 году, так и внеочередным и промежуточным выборам, намеченным на апрель этого года", - сказал председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Этика для политиков - ЦИК Грузии разработал специальный кодекс для партий >>
Представители НПО на встрече поставили вопрос включения в кодекс тех проблемных вопросов, которые были выявлены в ходе последних выборов.

"Хотя этот документ не является обязательным и носит лишь рекомендательный характер, он все же является для нас, наблюдательных организаций, гарантией того, что мы не переступим какую-то грань", - сказала председатель организации "Общественный защитник" Ирина Путкарадзе.

Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут использовать язык вражды, ксенофобии или угроз, всячески будут способствовать мирной избирательной среде.
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