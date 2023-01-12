https://sputnik-georgia.ru/20230112/pravila-povedeniya-na-vyborakh-v-gruzii-mogut-izmenitsya-273889597.html

Правила поведения на выборах в Грузии могут измениться

Правила поведения на выборах в Грузии могут измениться

Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут... 12.01.2023, Sputnik Грузия

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2023-01-12T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия совместно с неправительственными организациями приступила к работе над обновлением кодекса этики. Кодекс этики регулирует вопрос поведения избирательных субъектов, сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей в период выборов. "В активную фазу вступает новый формат работы, ориентированный на развитие и укрепление сотрудничества с представителями гражданского сектора. Сегодня у нас у состоялось третье рабочее совещание, которое было посвящено разработке правил поведения как к парламентским выборам, которые состоятся в 2024 году, так и внеочередным и промежуточным выборам, намеченным на апрель этого года", - сказал председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Этика для политиков - ЦИК Грузии разработал специальный кодекс для партий >>Представители НПО на встрече поставили вопрос включения в кодекс тех проблемных вопросов, которые были выявлены в ходе последних выборов. Согласно кодексу этики, субъекты обязуются действовать согласно Конституции Грузии, уважать все политические партии, кандидатов и права избирателей, не будут использовать язык вражды, ксенофобии или угроз, всячески будут способствовать мирной избирательной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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