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Премьер Грузии с делегацией отправился в Ереван
Премьер Грузии с делегацией отправился в Ереван
В рамках рабочего визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T12:24+0400
2023-01-12T12:24+0400
2023-01-12T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в четверг прибудет в Ереван с рабочим визитом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу кабмина.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию>>>В ходе визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое проведут премьер-министры двух стран.Кроме того, запланированы двусторонние переговоры Николы Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.Главы правительств двух стран последний раз встречались в августе 2022 года на границе, в рамках церемонии открытия совместного проекта "Мост дружбы".Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения
Премьер Грузии с делегацией отправился в Ереван
В рамках рабочего визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в четверг прибудет в Ереван с рабочим визитом, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.
В ходе визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое проведут премьер-министры двух стран.
Кроме того, запланированы двусторонние переговоры Николы Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.
Главы правительств двух стран последний раз встречались в августе 2022 года на границе, в рамках церемонии открытия совместного проекта "Мост дружбы".
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.