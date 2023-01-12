https://sputnik-georgia.ru/20230112/premer-gruzii-s-delegatsiey-otpravilsya-v-erevan-273862211.html

Премьер Грузии с делегацией отправился в Ереван

Премьер Грузии с делегацией отправился в Ереван

В рамках рабочего визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в четверг прибудет в Ереван с рабочим визитом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу кабмина.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию>>>В ходе визита состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое проведут премьер-министры двух стран.Кроме того, запланированы двусторонние переговоры Николы Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.Главы правительств двух стран последний раз встречались в августе 2022 года на границе, в рамках церемонии открытия совместного проекта "Мост дружбы".Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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