https://sputnik-georgia.ru/20230106/armeniya-planiruet-uvelichit-postavki-elektroenergii-v-gruziyu-273702235.html
Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию
Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию
В 2023 году в Грузию предусмотрено экспортировать 416,3 млн кВт·ч электроэнергии 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T15:46+0400
2023-01-06T15:46+0400
2023-01-06T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Армяно-грузинское соглашение об аварийной взаимопомощи уже доказало свою эффективность, заявил Sputnik Армения исполнительный директор Ереванской ТЭЦ Арсен Григорян.Соглашение было подписано в сентябре, одной из его сторон выступает ЕрТЭЦ (как государственная электростанция, поддерживающая баланс в энергосистеме). Документ определяет функции двух стран в аварийных ситуациях (когда нужно экстренно восполнить недостаток электроэнергии). Конкретизированы и ценовые условия расчета за поставки.По данным Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, за 9 месяцев 2022 года страна импортировала из Грузии около 101 млн кВт·ч электроэнергии и экспортировала в два с лишним раза больше – около 223 млн. Этим 2022-й отличается от предыдущих лет, когда импорт превалировал (а в 2021-м, например, экспорт в Грузию вовсе не осуществлялся).В будущем году в Грузию предусмотрено экспортировать еще больше: 416,3 млн кВт·ч. Разумеется, экспортируется электроэнергия не только ЕрТЭЦ, но и любые излишки генерации, которые не потребляются внутри страны.В рамках программы либерализации рынка электроэнергии в Армении ЕрТЭЦ стала балансирующей станцией энергосистемы, которая должна экспортировать излишки электроэнергии и восполнять ее дефицит. Для этого ЕрТЭЦ будет следить не только за своим производством, но и за подключением к сети двух ТЭС в городе Раздане (РазТЭС и "Раздан-5"). Как Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Сербию >>Эти две станции находятся в резерве и включаются, когда недостает электричества. Их подключение тоже будет регулировать ЕрТЭЦ (согласно указаниям "Оператора электроэнергетической системы"). Эти две станции в 2023 году увеличат поставки: если, например, в 2021-м РазТЭС произвела около 115 млн кВт·ч, а "Раздан 5" не действовала, то в 2023-м они произведут соответственно 223 и 278 миллионов. Эта электроэнергия становится важным ресурсом для экспорта в Грузию.Сама ЕрТЭЦ в уходящем году произвела около 1,6 млрд кВт·ч, по сравнению с предусмотренными 1,25 млрд. Основной причиной этого стала незапланированная остановка ТЭС ArmPower (станция стояла с апреля по сентябрь, а "выпавшие" мощности заменяли ЕрТЭЦ и РазТЭС). В будущем году станция готовится произвести примерно столько же (1 млрд 616 млн кВт·ч).Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии >>Что касается иранского направления, то станция уже определила с иранскими партнерами графики поставок в будущем году (так как Ереванская ТЭЦ отвечает и за экспорт в Иран по схеме "газ в обмен на электричество"). В будущем году в Иран намечается экспортировать по этой схеме 1 млрд 100 млн кВт·ч или примерно столько же, сколько в прошлом году. Часть этой электроэнергии будет закуплена у тепловой станции ArmPower, которая была построена по соседству с ЕрТЭЦ и запущена в ноябре 2021 года (на инвестиции итальянской компании Renco и немецкой Siemens).В 2024 году на ЕрТЭЦ пройдет очередной капремонт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, в мире, новости, экономика, грузия, иран, электроэнергия
армения, в мире, новости, экономика, грузия, иран, электроэнергия
Армения планирует увеличить поставки электроэнергии в Грузию
15:46 06.01.2023 (обновлено: 17:16 06.01.2023)
В 2023 году в Грузию предусмотрено экспортировать 416,3 млн кВт·ч электроэнергии
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik
. Армяно-грузинское соглашение об аварийной взаимопомощи уже доказало свою эффективность, заявил Sputnik Армения
исполнительный директор Ереванской ТЭЦ Арсен Григорян.
Соглашение было подписано в сентябре, одной из его сторон выступает ЕрТЭЦ (как государственная электростанция, поддерживающая баланс в энергосистеме). Документ определяет функции двух стран в аварийных ситуациях (когда нужно экстренно восполнить недостаток электроэнергии). Конкретизированы и ценовые условия расчета за поставки.
"Ранее у нас, конечно, тоже осуществлялись взаимные поставки в аварийных ситуациях, просто сейчас функции сторон конкретизируются, что позволит оказывать взаимную помощь оперативнее", – заявил Григорян.
По данным Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, за 9 месяцев 2022 года страна импортировала из Грузии около 101 млн кВт·ч электроэнергии и экспортировала в два с лишним раза больше – около 223 млн. Этим 2022-й отличается от предыдущих лет, когда импорт превалировал (а в 2021-м, например, экспорт в Грузию вовсе не осуществлялся).
В будущем году в Грузию предусмотрено экспортировать еще больше: 416,3 млн кВт·ч. Разумеется, экспортируется электроэнергия не только ЕрТЭЦ, но и любые излишки генерации, которые не потребляются внутри страны.
В рамках программы либерализации рынка электроэнергии в Армении ЕрТЭЦ стала балансирующей станцией энергосистемы, которая должна экспортировать излишки электроэнергии и восполнять ее дефицит. Для этого ЕрТЭЦ будет следить не только за своим производством, но и за подключением к сети двух ТЭС в городе Раздане (РазТЭС и "Раздан-5").
Эти две станции находятся в резерве и включаются, когда недостает электричества. Их подключение тоже будет регулировать ЕрТЭЦ (согласно указаниям "Оператора электроэнергетической системы"). Эти две станции в 2023 году увеличат поставки: если, например, в 2021-м РазТЭС произвела около 115 млн кВт·ч, а "Раздан 5" не действовала, то в 2023-м они произведут соответственно 223 и 278 миллионов. Эта электроэнергия становится важным ресурсом для экспорта в Грузию.
Сама ЕрТЭЦ в уходящем году произвела около 1,6 млрд кВт·ч, по сравнению с предусмотренными 1,25 млрд. Основной причиной этого стала незапланированная остановка ТЭС ArmPower (станция стояла с апреля по сентябрь, а "выпавшие" мощности заменяли ЕрТЭЦ и РазТЭС). В будущем году станция готовится произвести примерно столько же (1 млрд 616 млн кВт·ч).
Что касается иранского направления, то станция уже определила с иранскими партнерами графики поставок в будущем году (так как Ереванская ТЭЦ отвечает и за экспорт в Иран по схеме "газ в обмен на электричество"). В будущем году в Иран намечается экспортировать по этой схеме 1 млрд 100 млн кВт·ч или примерно столько же, сколько в прошлом году. Часть этой электроэнергии будет закуплена у тепловой станции ArmPower, которая была построена по соседству с ЕрТЭЦ и запущена в ноябре 2021 года (на инвестиции итальянской компании Renco и немецкой Siemens).
В 2024 году на ЕрТЭЦ пройдет очередной капремонт.