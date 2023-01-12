https://sputnik-georgia.ru/20230112/uragan-na-zapade-gruzii-v-kakom-sostoyanii-postradavshie-passazhiry-marshrutki-273889022.html

Ураган на западе Грузии: в каком состоянии пострадавшие пассажиры маршрутки

Ураган на западе Грузии: в каком состоянии пострадавшие пассажиры маршрутки

У одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног 12.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Двух из троих пострадавших от ураганного ветра в Сенаки пришлось доставить в клинику Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Несчастный случай произошел в четверг утром. Ураганный ветер в городе свалил дерево, которое упало на проезжавшее маршрутное такси. По данным телеканала, у одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног, а у второго травма внутренних органов. ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие >>Что касается третьего пациента – то он получил травмы средней тяжести и продолжает лечение в Сенакской клинике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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