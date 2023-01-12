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Ураган на западе Грузии: в каком состоянии пострадавшие пассажиры маршрутки
Ураган на западе Грузии: в каком состоянии пострадавшие пассажиры маршрутки
У одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T22:28+0400
2023-01-12T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Двух из троих пострадавших от ураганного ветра в Сенаки пришлось доставить в клинику Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Несчастный случай произошел в четверг утром. Ураганный ветер в городе свалил дерево, которое упало на проезжавшее маршрутное такси. По данным телеканала, у одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног, а у второго травма внутренних органов. ДТП на западе Грузии: дерево упало на пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие >>Что касается третьего пациента – то он получил травмы средней тяжести и продолжает лечение в Сенакской клинике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, сенаки, кутаиси, ураган
грузия, новости, происшествия, сенаки, кутаиси, ураган
Ураган на западе Грузии: в каком состоянии пострадавшие пассажиры маршрутки
22:28 12.01.2023 (обновлено: 22:31 12.01.2023)
У одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног
ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Двух из троих пострадавших от ураганного ветра в Сенаки пришлось доставить в клинику Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
Несчастный случай произошел в четверг утром. Ураганный ветер в городе свалил дерево, которое упало на проезжавшее маршрутное такси.
По данным телеканала, у одного из пострадавших, перенаправленных в клинику Кутаиси, переломы костей лица и ног, а у второго травма внутренних органов.
Что касается третьего пациента – то он получил травмы средней тяжести и продолжает лечение в Сенакской клинике.