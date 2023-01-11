https://sputnik-georgia.ru/20230111/molchanie---znak-soglasiya---posla-ssha-v-gruzii-prizvali-otreagirovat-na-zayavlenie-kieva-273839998.html

"Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева

"Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева

Тбилиси вновь просит посольство США отмежеваться от интереса вовлечения Грузии в войну 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T15:41+0400

2023-01-11T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов озвучил очень конкретные и четкие обвинения в адрес США по поводу вовлечения Грузии в военные действия, заявил представитель общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Согласно статье украинского дипломата в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Представители общественного движения "Сила народа" просят посла США в Грузии Келли Дегнан хотя бы сейчас выйти и подтвердить или опровергнуть заявление представителя Украины, тем самым "обеспечив информирование как грузинской, так и международной общественности". "Если госпожа Келли вновь не ответит на нашу просьбу, то в данном случае общественность будет считать, что молчание – знак согласия", – отметил Мачарашвили. "Сила народа" известна своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату>>Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну. Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство. Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, келли дегнан, ираклий гарибашвили, гурам мачарашвили, сша, украина, киев, грузинская мечта