https://sputnik-georgia.ru/20230112/vinnaya-laboratoriya-gruzii-osnaschena-noveyshim-oborudovaniem--273864816.html

Министр: контроль качества вина - один из основных вызовов

Министр: контроль качества вина - один из основных вызовов

Учитывая рост экспорта грузинского вина, необходимо строго отслеживать качество продукции, считают в министерстве сельского хозяйства 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T13:05+0400

2023-01-12T13:05+0400

2023-01-12T13:44+0400

грузия

отар шамугия

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виноделие

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Имидж грузинского вина как высококачественного алкогольного напитка остается приоритетом властей, соответственно, для этого улучшаются возможности винной лаборатории, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия. С увеличением объемов экспорта грузинского вина контроль качества продукции является одним из основных вызовов, отметил министр. Министр вместе со своим заместителем Юрием Нозадзе, директором Научно-исследовательского центра Леваном Уджмаджуридзе и председателем Национального агентства вина Леваном Мехузла посетили винную лабораторию имени Ирмы Чантурия, где осмотрели новейшее лабораторное оборудование, ознакомились с текущей работой и планами на будущее. Для содействия созданию грузинской системы качества вина и для перехода частного сектора на европейские стандарты "Лаборатория вина имени Ирмы Чантурия" проверяет виноград и виноградную продукцию в соответствии с различными сертификационными требованиями. Как отметила директор лаборатории Тинатин Джаджанидзе, для усиления контроля качества и проведения исследований на международном уровне лаборатория была оснащена новейшим дорогостоящим оборудованием, обеспечивающим высокопроизводительный анализ тяжелых металлов. Лаборатория уже много лет сотрудничает с австрийской компанией Anton Paar. Для проведения экспериментов австрийская сторона передала лаборатории прибор, определяющий 15 основных параметров образца вина и браги примерно за одну минуту. Кроме того, в лаборатории уже можно определять изотопное соотношение разных марок вина, что соответствует требованиям некоторых стран с большими рынками сбыта. Как отметил министр, в последние годы были проведены реформы и сделаны большие инвестиции в области виноградарства и виноделия. Соответственно, увеличились и площади виноградников, и производство вина, растут показатели экспорта, созданы десятки новых современных предприятий. "При этом важно заботиться о качестве, и мы уделяем этому большое внимание", – отметил Шамугия. Министр напомнил и о важном шаге, сделанном в этом направлении. Обязательная сертификация винаС 1 января 2023 года алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, подлежит обязательной сертификации. Данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентноспособного рынка. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года>>>Согласно нововведению, прежде чем вывести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией. Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии. По данным Национального агентства вина, за 11 месяцев 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров. В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны. Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, отар шамугия , национальное агентство вина, новости, экономика, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие