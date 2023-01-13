https://sputnik-georgia.ru/20230113/derevo-upalo-na-mezhdugorodniy-avtobus-pri-vezde-v-zugdidi-273914107.html

Дерево упало на междугородний автобус при въезде в Зугдиди

Дерево упало на междугородний автобус при въезде в Зугдиди

Дерево повредило лобовое стекло, водитель отделался легкими повреждениями 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T17:40+0400

2023-01-13T17:40+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Дерево упало на междугородний автобус, следовавший из Тбилиси в Зугдиди, на въезде в город, сообщает телеканал "Мтавари архи". Автобус въезжал в Зугдиди, когда на него упало вырванное ветром дерево. Удар пришелся на переднюю часть транспорта с пассажирами. Лобовое стекло выдержало удар, водитель отделался легкими повреждениями. Главную новогоднюю елку Зугдиди разобрали из-за сильного ветра>>>По информации пресс-службы губернатора Самегрело – Земо Сванети, в регионе сильный ветер повредил крыши 966 частных домов и 38 жилых корпусов, двух амбулаторий, пяти детских садов, пяти школ и 10 административных зданий. Без электричества осталось около ста сел. Власти призвали жителей региона не выходить на улицу без крайней надобности и при необходимости звонить на горячие линии, действующие в районах.Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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