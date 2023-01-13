https://sputnik-georgia.ru/20230113/na-zapade-gruzii-razobrali-novogodnyuyu-elku-iz-za-vetra-273901950.html

Главную новогоднюю елку Зугдиди разобрали из-за сильного ветра

Главную новогоднюю елку Зугдиди разобрали из-за сильного ветра

Главные новогодние ели страны пострадали в нескольких городах Западной Грузии 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Главную новогоднюю елку города Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), которая была повреждена из-за сильного ветра, разобрали из соображений безопасности, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона. Грузия шестой день борется с непогодой. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы жителям: повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии. Кроме того, в городах Поти и Самтредиа ветер повалил праздничные ели на центральных площадях. "Исходя из соображений безопасности, было принято решение о демонтаже главной елки Зугдиди. Елку на площади Свободы демонтировал центр благоустройства Зугдидской мэрии", – сказано в сообщении. По информации пресс-службы губернатора, в районах региона Самегрело сильный ветер нанес ущерб различной инфраструктуре и имуществу. В частности, повреждены крыши 966 частных домов и 38 жилых корпусов, двух амбулаторий, пяти детских садов, пяти школ и 10 административных зданий. Что происходит на дорогах Грузии?>>>Без электричества осталось около ста сел. Идут восстановительные работы. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, задействована горячая линия. Губернатор Самегрело - Земо Сванети Георгий Гугучия поблагодарил спасателей, сотрудников муниципальных служб, энерго- и газораспределительных компаний, подразделений МВД, которые выполняют свою работу в тяжелых метеорологических условиях. "Хочу поблагодарить многих людей, которые работают в этих сложных метеорологических условиях. Часто ценой своего здоровья. Для того, чтобы защитить безопасность других", – сказал Гугучия. Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу без крайней надобности и при необходимости звонить на горячие линии, действующие в районах.Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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