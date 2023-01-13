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Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
Грузия шестой день борется с непогодой, которая создала проблемы на дорогах страны 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T15:41+0400
2023-01-13T15:41+0400
2023-01-13T15:41+0400
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Ограничение было введено из-за низкой температуры и метели, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.Из-за непогоды в регионах Грузии были введены ограничения для автомобилистов. Благодаря очистительным работам к этому времени движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, хотя в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для большегрузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, новости, грузия, погода
департамент автомобильных дорог, новости, грузия, погода
Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
Грузия шестой день борется с непогодой, которая создала проблемы на дорогах страны
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Ограничение было введено из-за низкой температуры и метели, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог.
Из-за непогоды в регионах Грузии были введены ограничения для автомобилистов. Благодаря очистительным работам к этому времени движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, хотя в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для большегрузов.