https://sputnik-georgia.ru/20230113/dvizhenie-transporta-v-gorakh-na-zapade-gruzii-vosstanovleno-273903971.html

Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено

Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено

Грузия шестой день борется с непогодой, которая создала проблемы на дорогах страны 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T15:41+0400

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департамент автомобильных дорог

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грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Ограничение было введено из-за низкой температуры и метели, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.Из-за непогоды в регионах Грузии были введены ограничения для автомобилистов. Благодаря очистительным работам к этому времени движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, хотя в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для большегрузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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департамент автомобильных дорог, новости, грузия, погода