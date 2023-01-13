https://sputnik-georgia.ru/20230113/genprokuratura-gruzii-povysila-energoeffektivnost-273920433.html
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T23:44+0400
2023-01-13T23:44+0400
2023-01-13T23:44+0400
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энергоэффективность
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. На крыше здания Генпрокуратуры Грузии были установлены солнечные панели, говорится в сообщении ведомства. Установка солнечных панелей на зданиях государственных учреждений является частью концепции оптимизации потребления природных ресурсов, сокращения выбросов углекислого газа (C02) и снижения затрат на коммунальные услуги. Проект реализован на основе меморандума, подписанного между литовской компанией UAB OKATA, ее местным партнером Solar Energy Georgia и прокуратурой Грузии. Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста" >>Прокуратура Грузии планирует в будущем оборудовать аналогичными солнечными панелями и другие административные здания, что значительно снизит счета за потребленную электроэнергию. Указанный проект является составной частью политики экономии средств и защиты окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, энергоэффективность, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, экономика, энергоэффективность, генеральная прокуратура грузии
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. На крыше здания Генпрокуратуры Грузии были установлены солнечные панели, говорится в сообщении ведомства.
Установка солнечных панелей на зданиях государственных учреждений является частью концепции оптимизации потребления природных ресурсов, сокращения выбросов углекислого газа (C02) и снижения затрат на коммунальные услуги.
Проект реализован на основе меморандума, подписанного между литовской компанией UAB OKATA, ее местным партнером Solar Energy Georgia и прокуратурой Грузии.
Прокуратура Грузии планирует в будущем оборудовать аналогичными солнечными панелями и другие административные здания, что значительно снизит счета за потребленную электроэнергию.
Указанный проект является составной частью политики экономии средств и защиты окружающей среды.