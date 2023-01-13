https://sputnik-georgia.ru/20230113/genprokuratura-gruzii-povysila-energoeffektivnost-273920433.html

Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность

Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность

Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T23:44+0400

2023-01-13T23:44+0400

2023-01-13T23:44+0400

грузия

новости

экономика

энергоэффективность

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269620926_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e701ac1daabbb0684db577f0d2dee277.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. На крыше здания Генпрокуратуры Грузии были установлены солнечные панели, говорится в сообщении ведомства. Установка солнечных панелей на зданиях государственных учреждений является частью концепции оптимизации потребления природных ресурсов, сокращения выбросов углекислого газа (C02) и снижения затрат на коммунальные услуги. Проект реализован на основе меморандума, подписанного между литовской компанией UAB OKATA, ее местным партнером Solar Energy Georgia и прокуратурой Грузии. Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста" >>Прокуратура Грузии планирует в будущем оборудовать аналогичными солнечными панелями и другие административные здания, что значительно снизит счета за потребленную электроэнергию. Указанный проект является составной частью политики экономии средств и защиты окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, энергоэффективность, генеральная прокуратура грузии