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Глава МВФ: ужесточение финансовых условий в мире еще полностью не ощущаются
Глава МВФ: ужесточение финансовых условий в мире еще полностью не ощущаются
Центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики, считает глава МВФ 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T07:32+0400
2023-01-13T07:32+0400
2023-01-13T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, экономика, новости, мвф, инфляция
в мире, экономика, новости, мвф, инфляция
Глава МВФ: ужесточение финансовых условий в мире еще полностью не ощущаются
Центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики, считает глава МВФ
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.
"Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить", - цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.
Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики.