https://sputnik-georgia.ru/20230113/glava-mvf-uzhestochenie-finansovykh-usloviy-v-mire-esche-polnostyu-ne-oschuschayutsya-273892180.html

Глава МВФ: ужесточение финансовых условий в мире еще полностью не ощущаются

Глава МВФ: ужесточение финансовых условий в мире еще полностью не ощущаются

Центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики, считает глава МВФ 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T07:32+0400

2023-01-13T07:32+0400

2023-01-13T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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