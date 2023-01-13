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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Уже через пару дней на территории страны распогодится, ожидается потепление 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T15:21+0400
2023-01-13T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии рассказали о погоде в стране на ближайшие дни.Так, в Западной Грузии 13-14 января сохранится ветреная погода без осадков. Скорость ветра постепенно спадет и больше не будет относится к категории урагана, который фиксируется в большей части регионов Западной Грузии в течение последних трех дней. С 15 января ветер утихнет и до 20 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +11...+16 градусов. В Восточной Грузии до утра 14 января сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах ожидается снег. Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах&gt;&gt;До 17 января в ночное время усилится мороз. Температура воздуха упадет до -4...-9 градусов. С 17 января мороз ослабеет. Температура воздуха прогреется до +4...+9 градусов тепла. В Тбилиси до утра 14 января сохранится холодная, туманная, облачная погода и снег. До 20 января в столице ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до -3...-5 градусов, а днем поднимется до +7...+9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

15:21 13.01.2023
© photo: Sputnik / StringerЦентр Тбилиси в снегопад зимой
Центр Тбилиси в снегопад зимой - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уже через пару дней на территории страны распогодится, ожидается потепление
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии рассказали о погоде в стране на ближайшие дни.
Так, в Западной Грузии 13-14 января сохранится ветреная погода без осадков. Скорость ветра постепенно спадет и больше не будет относится к категории урагана, который фиксируется в большей части регионов Западной Грузии в течение последних трех дней.
С 15 января ветер утихнет и до 20 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +11...+16 градусов.
В Восточной Грузии до утра 14 января сохранится холодная, облачная, туманная погода, в некоторых местах ожидается снег.
Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>
До 17 января в ночное время усилится мороз. Температура воздуха упадет до -4...-9 градусов. С 17 января мороз ослабеет. Температура воздуха прогреется до +4...+9 градусов тепла.
В Тбилиси до утра 14 января сохранится холодная, туманная, облачная погода и снег. До 20 января в столице ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до -3...-5 градусов, а днем поднимется до +7...+9 градусов тепла.
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