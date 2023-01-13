https://sputnik-georgia.ru/20230113/shestoy-den-nepogody-v-gruzii--situatsiya-v-regionakh-273893871.html

Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах

Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах

Снегопад и сильный ветер создали серьезные проблемы жителям страны 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти Грузии шестой день борются с непогодой в стране. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы жителям: повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии. Имерети В регионе Имерети на западе Грузии стихия повредила крыши около 500 домов. В 135 селах нет электричества. Поврежден магистральный газопровод в направлении Цхалтубо. Исходя из этого есть проблемы с газоснабжением населения. Ветер повалил деревья, которые повредили десятки автомобилей. В городе Кутаиси 2,5 тысячи абонентов остались без подачи воды. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме. Идет подсчет ущерба. Гурия Ущерб понесли и в регионе Гурия. Повреждены крыши более ста домов, повалены около 50 деревьев. Из строя вышли линии электропередач и газопроводные трубы. Также повреждены здания церкви и школ. Соответствующие службы продолжают работать в интенсивном режиме. Создана комиссия, подсчитывающая ущерб.Из-за сложных метеорологических условий перенесены новогодние мероприятия, которые должны были пройти по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они пройдут 15 января. Самегрело - Земо Сванети Стихия нанесла серьезный ущерб и региону Самегрело - Земо Сванети. Из-за сильного ветра повреждены крыши более 600 частных домов и более 36 корпусов. Также повреждены крыши зданий госшкол, детских садов, амбулаторий и административных зданий. Без электричества осталось около ста сел, идут восстановительные работы. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, задействована горячая линия. В каких городах Грузии пойдет снег 13 января? Прогноз погоды по регионам>>Из-за сложившегося положения новогодние мероприятия, которые должны были состояться в Сенаки, перенесены до 16 января. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января, а до этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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