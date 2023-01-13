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МИД Китая призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
МИД Китая призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
Представители властей США и Японии заявили, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T16:01+0400
2023-01-13T16:01+0400
2023-01-13T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти США и Японии должны прекратить внедрять новый менталитет холодной войны и подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу. Между тем, министр иностранных дел Японии отметил, что во взаимоотношениях с Китаем нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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япония, китай, в мире, новости, сша
япония, китай, в мире, новости, сша
МИД Китая призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
Представители властей США и Японии заявили, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти США и Японии должны прекратить внедрять новый менталитет холодной войны и подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости
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Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу.
"Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов, прекратить внедрять новый менталитет холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не подрывать региональную стабильность", – сказал китайский дипломат на брифинге.
Между тем, министр иностранных дел Японии отметил, что во взаимоотношениях с Китаем нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.