https://sputnik-georgia.ru/20230113/mid-kitaya-prizval-ssha-i-yaponiyu-otkazatsya-ot-mentaliteta-kholodnoy-voyny-273903329.html

МИД Китая призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

МИД Китая призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

Представители властей США и Японии заявили, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T16:01+0400

2023-01-13T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти США и Японии должны прекратить внедрять новый менталитет холодной войны и подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что обе страны рассматривают Китай как наибольшую стратегическую угрозу. Между тем, министр иностранных дел Японии отметил, что во взаимоотношениях с Китаем нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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