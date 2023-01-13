https://sputnik-georgia.ru/20230113/chto-proiskhodit-na-dorogakh-gruzii-273899320.html

Что происходит на дорогах Грузии?

Что происходит на дорогах Грузии?

В высокогорных районах Грузии действуют ограничения для автомобилей с прицепом и полуприцепом 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T12:07+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии. Между тем в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>>Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за метели и низкой температуры на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 30-50 км участка (село Гомбори-съезд монастыря Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. В каких городах Грузии пойдет снег 13 января? Прогноз погоды по регионам>>>Из-за сложных метеорологических условий (снег, туман) на автомобильной дороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети запрещено движение всех видов автотранспорта. Из-за интенсивного снегопада на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта на 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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