https://sputnik-georgia.ru/20230113/chto-proiskhodit-na-dorogakh-gruzii-273899320.html
Что происходит на дорогах Грузии?
Что происходит на дорогах Грузии?
В высокогорных районах Грузии действуют ограничения для автомобилей с прицепом и полуприцепом 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T12:07+0400
2023-01-13T12:07+0400
2023-01-13T12:15+0400
департамент автомобильных дорог
грузия
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии. Между тем в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>>Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за метели и низкой температуры на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 30-50 км участка (село Гомбори-съезд монастыря Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. В каких городах Грузии пойдет снег 13 января? Прогноз погоды по регионам>>>Из-за сложных метеорологических условий (снег, туман) на автомобильной дороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети запрещено движение всех видов автотранспорта. Из-за интенсивного снегопада на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта на 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, грузия, погода, непогода в москве
департамент автомобильных дорог, грузия, погода, непогода в москве
Что происходит на дорогах Грузии?
12:07 13.01.2023 (обновлено: 12:15 13.01.2023)
В высокогорных районах Грузии действуют ограничения для автомобилей с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта возможно на всех магистралях страны, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Между тем в высокогорных регионах из-за обильного снегопада введены ограничения в основном для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободное.
Из-за метели и низкой температуры на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное.
Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 30-50 км участка (село Гомбори-съезд монастыря Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей.
Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Из-за сложных метеорологических условий (снег, туман) на автомобильной дороге внутригосударственного значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети запрещено движение всех видов автотранспорта.
Из-за интенсивного снегопада на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остального вида автотранспорта на 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное.
На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение автотранспорта свободное.